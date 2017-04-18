Akaryakıt İstasyonu Yanında Çıkan Yangın Korkuttu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde akaryakıt istasyonu yanında alev alev yanan bağ evi korkuttu. 2 katlı evin tamamen kül olduğu yangın güçlükle kontrol altına alındı.



Edinilen bilgiye göre Tosya-Kastamonu yolu Dilküşah mahallesinde bulunan Hasan Kocaoğlu'na ait 2 katlı bağ evinde gece yarısı bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran alevler ise evin 100 metre yakınında bulunan akaryakıt istasyonunda korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Alevlerin büyüdüğünü gören istasyon çalışanları, Tosya Belediyesi İtfaiyesinden yardım istediler. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale etti. Uzun süren çalışma sonucu kontrol altına alınan yangın daha sonra akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü.



Yangın sonrası jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU