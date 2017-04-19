Akarsu: TMO'nun Fındıkta Devreye Girmesi Önemli

TOPRAK Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 10 liradan fındık alımına başlayacağının duyurulması, fındık üreticilerini umutlandırdı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in, TMO'nun 24 Nisan'dan itibaren Giresun kalite fındığın kilogramını 10.5 TL'den, levant kalite fındığın ise 10 TL'den alınmaya başlayacağını açıklaması, fındık üreticilerinin umudunu artırdı. Ordu'da sezon başında serbest piyasada fındığın kilogramı 14 TL'den işlem görürken, bugünlerde ise 9 TL'den işlem görüyor.



Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, fındık üreticisinin 10 TL'nin üzerinde bir fiyat beklediğini, ancak bu fiyatın da fındığa müdahale ve taban fiyat oluşması bakımından, devam eden sezon açısından oldukça önem taşıdığını söyledi. Akarsu, "TMO 10 lira ile 'artık piyasada ben de varım' dedi. TMO'nun fındık piyasasına girmesini önemsiyoruz, üreticilerimiz taban fiyat oluşması nedeniyle umutlu. Bu fiyatın devamında önümüzdeki sezonda var. En azından üretici bu günden sonra fındığını kaçtan satacağını bilmiş olacak. TMO'nun taban fiyat oluşturmasıyla, piyasaya girmesiyle serbest piyasada da hareketlilik yaşanmasını bekliyoruz. Bu anlamda önümüzdeki sezonda önemli. Fındık rekoltesi çokta olsa bu taban fiyattan işlem görecek. Fındık rekoltesinde azalma yaşanırsa fiyatların artırılması da planlanıyor. Bu üreticimiz adına olumlu bir gelişme. Üreticilerimiz artık tedirginlik yaşamadan, fındığın taban fiyatını önceden bilecek, buna göre hareket edecek" dedi.



- Ordu