Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası'nın Finali Gerçekleştirildi

Artvin'in Yusufeli İlçesi'nde düzenlenen Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası 2'nci etap yarışları final müsabakalarıyla sona erdi.



Yusufeli Barhal Çayı'nda 250 metre uzunluğundaki yapay parkurda gerçekleştirilen yarışları; Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Artvin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Cavit Kabakçı, davetliler, adrenalin tutkunları ve sporseverler izledi.



Çok sayıda milli sporcularında yer aldığı, 'K1' ve 'C1'kategorilerinde büyükler ve gençlerde bay, bayan olmak üzere toplamda 48 sporcu katıldığı yarışlarda renkli ve adrenalin dolu dakikalar yaşandı.



Büyük Erkekler K1 kategorisinde Yusuf Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Milli Sporcusu Anıl Acar, Büyük Kadınlar K1'de de Rize'den Ferdi olarak katılan Sedanur Geçer birinciliği elde etti. Genç Erkekler K1'de Yusuf Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Sporcusu Mustafa Arda Acar, Genç Kadınlarda K1'de de yine Yusuf Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Sporcusu Gamze Polat birinciliği göğüsledi. Yıldız Erkekler K1 kategorisinde ise ferdi olarak yarışan Bahadır Karaduman birinci oldu.



Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası 2. Etap yarışlarını bir başka kategorisi olan Büyük Erkekler C1'de Çaykur Rize Spor Kulübü Sporcusu Murat Çiftçi, Genç Erkekler C1'de Artvin Gençlik Merkezi Kültür ve Spor Kulübü Sporcusu Dursun Can Karaduman, Genç Kadınlar C1'de Rize Adrenalin Doğa Sporları Gençlik Kulübü Sporcusu Kader Korkmaz birinci oldular.



Yarışlar düzenlenen ödül törenin ardından sona erdi. - ARTVİN