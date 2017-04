Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası 2. etap yarışları tamamlandı.



Yusufeli Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri Festivali kapsamında Barhal Çayı'nda 250 metrelik parkurda düzenlenen 2. etap yarışlarına, K1 ve C1 kategorilerinde 48 sporcu katıldı.



K1 kategorisinde büyük erkeklerde Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübünün milli sporcusu Anıl Uçar, büyük kadınlarda da Rize'den ferdi olarak katılan Sedanur Geçer birinciliği elde etti.



Genç erkeklerde Yusufeli Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Mustafa Arda Acar, genç kadınlarda da Gamze Polat birinci oldu.



C1 kategorisinde ise büyük erkeklerde Çaykur Rize Spor Kulübünden Murat Çiftçi, genç erkeklerde Artvin Gençlik Merkezi Kültür ve Spor Kulübünden Dursun Can Karaduman, genç kadınlarda Rize Adrenalin Doğa Sporları Gençlik Kulübünden Kader Korkmaz birinci sırayı aldı.



Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri törenle verildi.



Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yusufeli'nin kano sporu için önemli bir yer olduğunu söyledi.



İlçenin akarsu sporları için adeta bir okul olduğunu dile getiren Kabakçı, "Bundan sonraki süreçte yurt dışından sporcuları davet edip burada kamp yapmayı planlıyoruz. Sporcularımız yabancı sporcularla antrenman yaparak kendilerini geliştirme imkanı bulacak. Bu kampları sadece burada değil, Türkiye'nin her yerinde yapacağız." ifadelerini kullandı.