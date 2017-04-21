Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası 2. etap yarışları Artvin'in Yusufeli ilçesinde başladı.



Yusufeli Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri Festivali kapsamında düzenlenen ve Barhal Çayı'nda 250 metre uzunluğundaki yapay parkurda gerçekleştirilen yarışlara 48 sporcu katılıyor. Altısı ters olmak üzere 18 kapıdan oluşan parkurda 25 hakem görev alıyor.



Türkiye Kano Federasyonu Akarsu Sporları Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Başköylü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin artık akarsu sporlarında "Ben de varım." demeye başladığını söyledi.



İki hafta önce Makedonya'da düzenlenen yarışmalarda 12 madalyadan 8'inin Türk sporcular tarafından alındığına dikkati çeken Başköylü, bunun önemli bir başarı olduğunu kaydetti.



Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin de 19 Mayıs'ta sona erecek festivalde önemli etkinliklere yer verileceğini anlatarak, "Rafting Türkiye Şampiyonası yine bu parkurda yapılacak. Doğayı, nehri, dağı, adrenalin sporlarını sevenler, hoşça vakit geçirmek isteyenleri bir ay sürecek festivalimize özellikle hafta sonlarını değerlendirmek için bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Akarsu Kano Slalom Türkiye Kupası 2. etap yarışları yarın sona erecek.