Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde yağmur ve şükür duası yapıldı.



Akardere köyünde düzenlenen etkinliğe, Süloğlu Kaymakamı Yusuf Cankatar, Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Üstüntaş, komşu köylerin imamları ve çevre köylerden gelen vatandaşlar katıldı. Yağmur ve şükür duası köy caminde imamlar tarafından yapılırken, köyün düğün salonunda kurulan masalarda gelen konuklara pilav, kuru fasulye, helva ve ayran ikram edildi.



Akardere Köyü Muhtarı İlhan Sürgülü, geleneksel olarak yapılan yağmur ve şükür duasına katılımın fazla olduğunu belirterek, "Çevre köylerden ve ilçemiz başta olmak üzere bir çok köyde yaşayan yağmur ve şükür duamıza katıldı. Bu yıl verimin yüksek olması için yağmur çok önemli. Yağmurun yağması ve bereketin çok olması için ellerimizi hep birlikte semaya açtık. Allah bol ürün ve kazan versin tüm çiftçilerimize. Köy halkına verdiği maddi manevi destekten dolayı teşekkür ederim" dedi. - EDİRNE