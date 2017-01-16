Akar Sur Mağdurlarının Sorunlarını Dinledi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti ) Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, Sur İlçe Başkanı Şeref Yontürk ile çatışmaların sona erdiği Sur ilçe esnafını ziyaret ederek, sıkıntı ve sorunlarını dinledi.



Yaptıkları esnaf ziyaret ile ilgili bilgiler aktaran AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, çatışmalardan dolayı Sur ilçe halkının ve esnafının çektiği zorlukların ve sorunlarının farkında olduklarını belirterek, Suru, Sur halkını ve esnafını hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını kaydetti. Bütün gayret ve çabalarının Sur halkının ve esnafın mağdur olmaması için olduğunu İfade eden Akar, "Haftanın iki gününü Sur esnafına ve halkına ayırıyorum. Sorunları dinliyorum. Bu sorunları hükümet yetkililerimize iletiyorum. Sur bizim için çok önemli bir merkezdir. Sur esnafının ve halkının sorunlarını kendi sorunumuz olarak görüyoruz. Yaşanan terör ve şiddet olayları nedeniyle esnafımızın maruz kaldığı mağduriyetleri bir nebze olsun giderebilmek ve yüklerini hafifletmek adına, tüm kurumlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR