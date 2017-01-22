Akar, Esnafı Ziyaret Etti

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, esnafın bütün talep ve isteklerini yetkili mercilere ileteceklerini belirterek, geçen bir yıllık süre içerisinde Diyarbakır'ın ve esnafın artık yaralarını sardığını ve geleceğe umutla baktığını söyledi.



AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, Sur İlçe Başkanı Şeref Yontürk, İl Başkan Yardımcıları Mustafa Kaçmaz, Mehmet Arzu ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Sur ilçesindeki, Vakıflar İş Hanı esnafını ziyaret etti. Ziyaretlerinde konuşan Akar, esnafın bütün talep ve isteklerini yetkili mercilere ileteceklerini belirterek, Diyarbakır'ın ve esnafın artık yaralarını sardığını ve geleceğe umutla baktığını söyledi. AK Parti hükümeti olarak esnafın ve halkın sorunlarının aşınması konusunda, ciddi anlamda, gayret içerisinde olduklarını anlatan Akar, esnafın hükümete güvencinin arttığını gördüklerini ifade etti. Akar, "Sorunlar çözülmeyecek sorunlar değil. Esnaf ziyaretlerimize devam edeceğiz. AK Parti Diyarbakır İl Teşkilatı olarak, her gün sahadayız. Diyarbakır'ı ve Diyarbakır halkını güzel günler bekliyor AK Parti olarak her zaman Diyarbakır ve Diyarbakır halkının hizmetindeyiz" dedi. - DİYARBAKIR