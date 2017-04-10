Akalın'dan Tefecilik Haberlerine Sert Tepki: Teslim Ol Hapis Cezanı Yat!

Çeşitli yayın kuruluşlarında Vergi Denetim Kurulu'nun, ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın kayın pederi Abdi Kurt hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na tefecilik yaptığı iddiasıyla suç duyusunda bulunduğu iddia edilmişti. Ayrıca söz konusu haberlerde başvuruyu inceleyen mahkemenin, Abdi Kurt'un mallarına tedbir koyulduğu iddia edildi.

YASAL İŞLEM YAPILACAK

Ancak, haberlerin yayınlanmasının ardından Abdi Kurt'un avukatı tarafından yapılan açıklamada tefecilik iddiaları yalanlanıp, söz konusu haberlerle ilgili yasal işlemin yapılacağı söylendi.

İşte söz konusu açıklama:

"GEL HAPİS CEZANI YAT!"

Demet Akalın da, kayınpederinin avukatı tarafından yapılan açıklamanın görselini Instagram hesabından paylaşıp, yazdığı paylaşımına eklediği notla "tefecilik" haberine imza atan Posta Gazetesi'nden Çağdaş Ulus sert tepki gösterdi.

İşte Akalın'ın paylaşımına eklediği not:

Adımı kirletmeye çalışdığı için kendisine hukuki işlem başlatılacakdır. 4 sene öncede jeepimi çaldılar demişti! Allaha şükür hakkımda açılmış ve kararara bağlanmış 16 tane sahtekarlık dosyası yok!!! Kurt aileside Her türlü tazminat davalarını açıyor gerçi akıllanmıyorsun ama sen gel teslim ol önce alınmış hapis cezanı yat!