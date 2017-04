Akademisyenler "Görücüye Çıktı"

FARKLI alanlardan gelerek aynı sergide buluşan akademisyen ve sanatçılar herhangi bir konsepte bağlı kalmaksızın ürettikleri işleriyle yan yana gelerek birlik, beraberlik ve tahammül mesajları verecek. 1. Akademisyenler Sergisi, 25 Nisan Salı günü saat 14.00'de Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu'nda Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özen'in küratörlüğünde gerçekleşecek.



Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin 20. yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek olan sergide farklı alanlardan 22 sanatçının birbirinden çarpıcı işleri yer alıyor.



Sergi hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özen, şunları söyledi:



"Sahnelerden tanıdığımız tiyatroculardan biyologlara, alanında uzman hekimlerden, belgesel sinemacılara kadar birçok kişi bu sergide bir araya geliyor. Bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz sergiyi gördüğü ilgiden ötürü her sene gerçekleştirmek istiyoruz. Yorgun dünyamızdan başka gidecek yerin olmadığını paylaştığım sanatçı dostlarım, kimi kendisi için olmazsa olmaz çalışmalarını sergiye taşırken kimisi de sırf bu sergi için yeni işler üretti. Örneğin, sergi mekanında bağımsız gezen mekanik olarak tasarlanmış hareket kabiliyeti olan kanser hücreleri. Yayılımcı özelliği açısından her geçen gün insan ömrünü kemirerek çoğaldığını işaret ederken çevremizi kuşatan bu hücrelerle beraber yaşamanın nasıl bir şey olduğuna da dikkat çekiliyor."



15 Mayıs'a kadar açık olacak sergi tüm sanatseverlere açık olacak



- İstanbul