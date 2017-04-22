Akademisyenler, Afrika'da İslamiyet'i Ele Aldı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Karaman, yaklaşık 700 milyon Müslüman'ın yaşadığı Afrika kıtasındaki misyonerlik faaliyetlerine dikkati çekerek, "1800'lerin başında Hristiyan nüfus yaklaşık yüzde 7'ye tekabül ederken bugün bu rakam yüzde 50'yi geçmiş durumdadır." dedi.



İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) ve İstanbul Medeniyet Üniversitesince düzenlenen "Afrika'da İslamiyet Milletlerarası İlmi Toplantısı", Topkapı'daki Eresin Otel'de başladı.



Toplantının açılışında konuşan İSAV Başkanı Prof. Dr. Ali Özek, vakıf olarak 47 yıldır ilmi toplantılar yaptıklarını belirterek, milletlerarası ilmi bir toplantı tertip etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Özek, İslam'ın Afrika'ya Medine'den önce ulaştığını, kıtadaki ilmi geleneğin İslamiyet'in yayılmasında etkili olduğunu söyledi.



İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karaman, Afrika'nın emperyalistlerce sömürülmeye başlandığı 18. yüzyıldan itibaren kıtanın kaynaklarının tüketildiğini anlattı.



Yaklaşık 700 milyon Müslüman'ın yaşadığı kıtadaki misyonerlik faaliyetlerine değinen Karaman, "1800'lerin başında Hristiyan nüfus yaklaşık yüzde 7'ye tekabül ederken bugün bu rakam yüzde 50'yi geçmiş durumdadır. Mesela Afrika'nın en önemli ülkelerinden biri olan Nijer'in BM'deki kayıtlı ismi, Fransız Nijer Cumhuriyeti'dir. Nijer'in milli marşı Fransızcadır." diye konuştu.



İlk tebliği sunan Senegalli Prof. Dr. Khadim Mbacke, Afrika'daki tasavvufi yapıların aynı zamanda iktisadi ve siyasi rolleri olduğunu kaydederek, bugün Afrika'da İslami ilim geleneğinin zayıflatıldığını, İslam'ın tehdit altında olduğunu aktardı.



Yerli yabancı akademisyen ve davetlilerin katıldığı programda 35 tebliğin sunulması bekleniyor.



"Afrika'da İslamiyet Milletlerarası İlmi Toplantısı" yarın sona erecek.