Akademist Yurtdışı Eğitim Danışmanlığında Hangi Tarafları ile Öne Çıkıyor?

Akademist Uluslararası Eğitim Danışmanı İsmail Topkaya, Akademist'in yurt dışı eğitim danışmanlığında hangi özellikleri ile ön plana çıktığını Wise TV'ye anlattı.



Topkaya yaptığı açıklamada, "Akademist'in farkı şu, eğitim danışmanlığı alanında sektöre hizmet veren ilk kurumuz. Yani lise 1 itibariyle öğrenciye eğitim danışmanlığını, yurt dışı eğitim danışmanlığını sürekli bir şekilde veren Türkiye'deki tek kurumuz. Genelde danışmanlık firmaları, başvuruyu yapan aracı kurum olarak çalışırlar. Fakat biz o öğrencinin hem okul derslerini hem faaliyetlerini, hem okuduğu kitapları, dinlediği müziği tüm bunları içeren karar mekanizması içinde öğrencinin hep yanındayız. Ama o kararı biz vermiyoruz, bir ışık tutuyoruz öğrenciye. Bir projektör gibiyiz aslında öğrencinin önünü aydınlatıyoruz. Önünü aydınlatınca çocuk oradaki tehlikelerin farkında oluyor. Ne önemli onu görmüş oluyor, gidip onu alan öğrenci oluyor. Öğrenci için hiçbir şeyi almıyoruz, hiçbir şeyi de bırakmıyoruz. Kararı veren tamamen öğrenci oluyor. Fakat bütün güzellikleri görmüş oluyor. Keşke bunu yapsaydım keşke şunu yapsaydım diyeceği bir şey kalmıyor. Çünkü insan bilmediği şeye keşke der. Yada bilseydim diye. O ışığı tutunca her şeyin farkında olmuş oluyor aslında" diyerek öğrencilerin hayatında nasıl bir konuma sahip olduklarını anlattı.