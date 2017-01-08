Akademist'in Yurtdışı Üniversite Başvuru Sürecinde Sunduğu Hizmetler Nelerdir?

Akademist Uluslararası Eğitim Danışmanı İsmail Topkaya, Akademist'in yurt dışı üniversite başvuru sürecince sunduğu hizmetleri Wise TV'ye anlattı.



Topkaya, "Başvuru aşamasında öğrenci ile üniversite tercihlerinden başlayarak hangi üniversite, hangi bölüm ve hangi şartlarda öğrenciyi alıyor öncelikle bunun tespitini yapıyoruz. 10 ile 20 arasında okul tercihi yapıyoruz. Okulları 3-4-3 şeklinde gruplandırıyoruz. Yani biraz öğrencinin zorlanıp girebileceği 3-5 okul belirledikten sonra öğrencinin seviyesinde olan okul grubumuz oluyor ardından rahat girip burs alabileceği okul grubumuz oluyor. Bu okulları belirledikten sonra bunların şartlarını zamanlarını tespit ettikten sonra başvuru süreci başlıyor. İlaveten burs başvurusunda çocuklara destek oluyoruz. Assay yazımında öğrenciye destek oluyoruz. İlaveten alacağı sınavlar, o sınavların tespiti, kayıt olunması, o sınavlara hazırlık, o sınavlarda ihtiyacı olan kitaplar ve bunların kaynakları bütün bunların öğrenciye verilmesi planlanması, organizasyonu hepsinde öğrencinin yanındayız. Sonuçlar açıklandıktan sonra hangi okula hangi şartlarda gideyim onun kararının verilmesinde de öğrenci ve ailenin yanında oluyoruz" diyerek tüm aşamaları anlattı.