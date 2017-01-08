Akademist'in Spor Akademisi Çalışmaları Nelerdir?

Akademist Uluslararası Eğitim Danışmanı İsmail Topkaya, Akademist'in spor akademisi çalışmalarının neler olduğunu Wise TV'ye anlattı.



Topkaya, "Spor akademisi bizim her yaz öğrencilerle birlikte yaptığımız 2 haftalık bir kamp. Bunlar basketbol, futbol, yüzme ve tenis alanlarında. Amerika Ulusal Olimpiyat Takımı'nın çalışmalarını yaptığı bir akademi birimiyle ortak çalışma yapıyoruz. Öğrenciler o kamplarda Amerika'nın her tarafından özellikle koçlarla tanışma imkanı buluyor ve böylelikle iyi üniversitelere spor bursuyla gitme imkanına sahip oluyorlar. Ayrıca öğrenci yetenekli olduğunu düşünüyorsa bize online başvuru yaparak kendi profillerini gönderebilirlerse onları bir takım koçlarla tanıştırma imkanına sahibiz" diyerek öğrencilerin spor akademisinden nasıl faydalanabileceklerini anlattı.