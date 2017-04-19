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Akademik Yayınlarda Yüzde 9.9 Artış Yaşandı
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Akademik Yayınlarda Yüzde 9.9 Artış Yaşandı

TÜİK istatistiklerine göre geçen yıl yayımlanan kitap sayısı 54 bin 446 olurken, akademik yayınlar bir önceki yıla göre yüzde 9,9 artış gösterdi.

Akademik Yayınlarda Yüzde 9.9 Artış Yaşandı

TÜİK istatistiklerine göre geçen yıl yayımlanan kitap sayısı 54 bin 446 olurken, akademik yayınlar bir önceki yıla göre yüzde 9,9 artış gösterdi.

Kaynak: Dunya.com

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Türkiye İstatistik Kurumu, Tüik