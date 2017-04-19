Akademik Yayınlarda Yüzde 9.9 Artış Yaşandı
TÜİK istatistiklerine göre geçen yıl yayımlanan kitap sayısı 54 bin 446 olurken, akademik yayınlar bir önceki yıla göre yüzde 9,9 artış gösterdi.
TÜİK istatistiklerine göre geçen yıl yayımlanan kitap sayısı 54 bin 446 olurken, akademik yayınlar bir önceki yıla göre yüzde 9,9 artış gösterdi.
Kaynak: Dunya.com
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