Akademik Personel Alımı

Düzce Üniversitesine (DÜ) çeşitli birimlerde görevlendirilmek üzere 2 profesör, 1 doçent ve 11 yardımcı doçent alınacak.





DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesinde 1 yardımcı doçent, İlahiyat Fakültesinde 2 yardımcı doçent, Mühendislik Fakültesinde 1 profesör ve 1 yardımcı doçent, Sanat ve Tasarım Fakültesinde 1 doçent ve 3 yardımcı doçent, Tıp Fakültesinde 1 profesör ve 4 yardımcı doçent istihdam edilecek.





Adayların istenen belgelerle 15 Şubat Çarşamba'ya kadar ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekiyor.