Akademik Heyetten Akçakale Mağarası'nda İnceleme

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, merkeze bağlı Akçakale köyündeki Akçakale Mağarası'na ilişkin, "Burası turizme açılabilir mi, açılırsa tamamen mi açılmalıdır? Bir kısmı açılabilir mi? Bunu ayrıca değerlendirmek lazım." dedi.



Zeybek, beraberinde 19 Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Uzun, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muhammet Bahadır, araştırma görevlileri Muhammet Akif Çelebi ve Serkan Gürgöze ve coğrafya bölümü öğrencileriyle Akçakale Mağarası'nda incelemelerde bulundu.



Prof. Dr. Zeybek, Prof. Dr. Ali Uzun'la 1996 yılında mağaranın oluşumu ve turizm potansiyeliyle ilgili ilk bilimsel raporları hazırlamak üzere Akçakale Mağarası'na geldiklerini belirtti.



Akçakale Mağarası'nın ikinci jeolojik zaman yaşlı kireç taşları içerisinde gelişmiş, Türkiye'nin alan olarak en büyük mağaralardan biri olduğunu dile getiren Zeybek, mağaranın 19 bin metrekare iç alanı olduğuna işaret etti.



Zeybek, Karaca Mağarası'na göre Akçakale'nin olgunluk ve ihtiyarlık aşamasına girmiş bir mağara olduğunu aktararak zemindeki enkaz bloklarının mağaranın ihtiyarlık aşamasında olduğunu gösterdiğini söyledi.



Maden ve Tetkik Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) mağaranın turizme kazandırılması yönünde olumsuz bir rapor yazdığını ifade eden Zeybek, şöyle konuştu:



"Biz raporu görmedik henüz ama birlikte bir kez daha gezdik ki çatlak sistemleri çok fazla gelişmiş ve sık sık enkaz düşmesine sebep oluyor. Yerdeki keskin köşeli bloklar tavandan çatlak sistemlerin gelişmesine bağlı olarak düşen bloklardı. Bu bloklar 1996'da gezdiğimizde vardı ama bu kadar yoğun değildi. Tekrar ayrıntılı, iyi bir hazırlık yapmak lazım. Burası turizme açılabilir mi, açılırsa tamamen mi açılmalıdır? Bir kısmı açılabilir mi? Bunu ayrıca değerlendirmek lazım."



"Gümüşhane mağara turizmi açısından zengin"



Prof. Dr. Uzun ise Akçakale Mağarası'nın önemli bir mağara olduğunu belirterek "Mağara içerisinde çeşitli şekiller var. Sarkıt, dikit, bayrak, perdeler, mağara çiçekleri, mağara tüpleri, duvar travertenleri, akan taş şekilleri, sütunlar, mağara incileri vardı. Bütün bu şekilleri mağara içerisinde görebiliyoruz." dedi.



Mağara ileri olgunluk aşamasında olduğu için içerisinde zaman zaman taş düşmeleri olduğuna dikkati çeken Uzun, şunları söyledi:



"Mağarada 20 yıllık zaman içerisinde bazı parçalar düşmüş. Özellikle deprem anında kritik denge durumundaki taşlar düşebilir. MTA'nın raporu bu yönde bir kaygı taşıyor ve haklılar ancak çok dikkatli ve güvenlik önlemleri artırılmak kaydıyla mağara turizme açılabilir. Mağaraya girilmesini ve serbest gezilmesini çok önermiyoruz."



Uzun, Gümüşhane'nin mağara turizmi açısından zengin olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:



"Karaca ve diğer mağaralar var. Bu mağaraların ayrıntılı olarak çalışılması gerekiyor. Gümüşhane'nin başka bir şansı da bu konuda uzman, birikimli bir rektörleri var. Hem bilgiye ulaşmak hem de doğrudan yerinde incelemek bakımından bunları rektör hocamız değerlendirecektir. Bize de görev düştüğünde tekrar buraya gelmekten mutluluk duyacağız."