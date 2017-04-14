Akademik Birlik Platformu Referandumda 'Evet' Diyor

Akademik Birlik Platformu yaptığı yazılı açıklamada, devletin ve milletin bekası için Cumhurbaşkanlığı sistemini ve yeni anayasal düzenlemelerini desteklediklerini belirterek, referandum oylamasında "evet" diyeceklerini açıkladı.



Akademik Birlik Platformu'ndan yapılan açıklamada, Cumhuriyet tarihinden bu yana Türkiye'nin birçok ekonomik ve siyasi krizleri atlattığını belirterek, "Ülkemiz, genç ve dinamik nüfusu, stratejik konumu ve güçlü tarihi geçmişine rağmen, dünya siyasetinde hak ettiği konumu alamamış, teknolojik ve bilimsel gelişmelerden uzak kalmıştır. Anlaşılmıştır ki, bu sistemsel tıkanıklığı aşmak, devletimizin beka meselesi haline gelmiştir" denildi.



Açıklamada, "16 Nisan 2017 günü referandum oylamasından geçecek olan anayasal değişiklikler, ülkemizin kronik problemlerini aşmak için önemli bir dönemeç olacaktır. Yürütmede çift başlığı engelleyecek, Cumhurbaşkanına yetki ile birlikte sorumluluk da yükleyecek, yargıdaki vesayetçi yapının önüne geçecek, meclisimizin temsil kabiliyetini artıracak olan bu düzenlemelerin milli birlik ve beraberliğimize katkı sağlayacağı da açıktır. Bu sebeplerle, milli ve manevi değerlere sahip akademisyenlerin oluşturduğu Akademik Birlik Platformu olarak; devletimizin ve milletimizin bekası için önem arz eden her meselede olduğu gibi bugün de tarafsız kalmıyor, bağımsızlığımız ve egemenliğimiz için hayati önem taşıyan Cumhurbaşkanlığı sistemini ve yeni anayasal düzenlemeleri destekliyoruz ve referandum oylamasında 'evet' diyeceğimizi ilan ediyoruz. Yapılacak olan referandum oylamasının olumlu sonuçlanmasını ve getirilen değişikliklerin devletimize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullandı. - KONYA