Akadema Belge Dağıtım Töreni

Açıköğretim Fakültesi tarafından Öğrenci Merkezi Salon 2016 isimli mekanda düzenlenmektedir.

Akadema Belge Dağıtım Töreni

Açıköğretim Fakültesi tarafından Öğrenci Merkezi Salon 2016 isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Salon 2016

Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü

Başlangıç Saati : 10.04.2017 10: 00: 00

Bitiş Saati : 10.04.2017 12: 00: 00

Kategori : Akadema Belge Dağıtım Töreni

Tür : Toplantı

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Anadolu Üniversitesi, Eskişehir
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