Akadema Belge Dağıtım Töreni
Açıköğretim Fakültesi tarafından Öğrenci Merkezi Salon 2016 isimli mekanda düzenlenmektedir.
Açıköğretim Fakültesi tarafından Öğrenci Merkezi Salon 2016 isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Salon 2016
Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü
Başlangıç Saati : 10.04.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 10.04.2017 12: 00: 00
Kategori : Akadema Belge Dağıtım Töreni
Tür : Toplantı
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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