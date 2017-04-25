Ak Türkiye'yi Yeniden Denetime Aldı

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) bugünkü oturumda Türkiye'yi yeniden 2004 yılında olduğu gibi tekrar inceleme ve denetim altına alama kararı verdi. AKPM bu sabah başlayan oturumda çoğunluk oylarla Türkiye'de uzun zamandır devam eden hukuk dışı uygulamalar, gazetecilerin, siyasilerin tutuklanması, muhalefete yapılan baskılar en son referandum'da yaşananlar gündeme getirildi. AKPM üyeleri aldıkları çoğunluk kararla Türkiye'nin yeniden denetim altına alma kararı verildi. AK parti milletvekilleri verilen kararlara itiraz etseler' de sonuç değişmedi. Çoğu AK üyeleri mecliste alınan karar önergelerin oylamasında AK partililerin sözlü itirazıyla karşı, karşıya kaldı. AK meclis üyeleri 'Türkiye'ye uzun zaman tanıdık olumsuz süreç 10 yıldır devam ediyor daha ne kadar süre tanıyalım diye', bize süre tanımanız gerekiyor diyen AK partililere cevap verdiler. CHP eski Genel Başkanı Antalya milletvekili Deniz Baykal verilen kararı şöyle değerlendirdi:



' Son 14 yıldır iktidar Türkiye'yi ciddi bir umutsuzluğa getirdi. Biz CHP milletvekilleri olarak bu karara hep beraber karşı çıktık. AK kısaca bize Türkiye'ye 47 üye ülke içinde Türkiye AK üye ülkelerle eşit olmadığını söyledi. Artık bundan sonra her adımınız incelenecek. Türkiye böyle bir kararı hak etmemiştir. Verilen bu karar iktidaradır. Yalnız Türkiye iktidar demek değildir. En son yapılan referandum bunu açık olarak göstermiştir' diye konuştu. Antalya Milletvekili Deniz Baykal Türk basınına konuştuktan sonra AK çalışan yabancı basının ilgi odağı oldu. Çoğu basın mensupları milletvekili Deniz Baykal'la röportaj yaptı.



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-Ak, meclisten görüntüler



-milletvekili Deniz Baykal röportaj ve yabancı basının röpartajı - Strasbourg