Ak Portföy Gsyf'den "Nesnelerin İnternetine" Yatırım

Ak Portföy, nesnelerin interneti ve araç takip sistemleri alanında Türkiye'nin önde gelen firmalarından Trio Mobil'e yüzde 30 ortak olduğunu duyurdu.



Ak Portföy'den yapılan açıklamaya göre, Ak Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF), yatırımını teknoloji şirketine yaparak yatırımcılara yepyeni ve yüksek getirili seçenekler sunmaya devam ediyor.



Ak Portföy Genel Müdürü Dr. Alp Keler, yatırıma ilişkin açıklamasında GSYF aracılığıyla yatırımlarına devam edeceklerinin altını çizerek, Trio Mobil'in, donanım ve yazılım deneyimine sahip nitelikli ortakları ile bu alanda yaratıcı çözümler üreten ve yüksek büyüme potansiyeli taşıyan çok önemli bir oyuncu olduğunu vurguladı ve ekledi:



"Şirket, sektörde kısa sürede ilk üç büyük oyuncu arasına girmeyi başardı. İnovatif yönü kuvvetli şirketleri odağına koyan bu fon sayesinde, yatırım yapılan şirketlerin de sermaye piyasaları ile tanışmasını sağlayarak kurumsallaşma süreçlerine katkıda bulunuyoruz. Bireysel Emeklilik Fonları, Sigorta Şirketleri gibi kurumsal yatırımcılar da bu projeler sayesinde ilk kez, ülkemizde uzun vadeli projelere yatırım yapabilme imkanına kavuşacaklar."



2011 yılında Nevzat Ataklı ve Barış Özdemir tarafından kurulan Trio Mobil kendi alanında hem donanım hem de yazılım geliştirme yeteneklerine sahip sayılı firmalar arasında yer alıyor. 5.000 kurumsal müşteri ve 75.000 cihaz referansına sahip Trio Mobil bu yatırımla yurtdışına açılarak başarısını bu pazarlarda devam ettirmeyi hedefliyor.



Yatırımla ilgili konuşan Trio Mobil'in kurucu ortağı ve CEO'su Nevzat Ataklı, "Nesnelerin interneti benzeri görülmemiş bir ivme ile tüm dünyada büyümeye devam ediyor" dedi ve ekledi:



"2020 yılında 20 milyar nesnenin internete bağlı olacağı tahmin ediliyor. Geliştirdiğimiz teknolojilerle araçlardan, market dolaplarına, jeneratörlerden, asansörlere kadar her şeyi internete bağlayarak uzaktan ölçüp yönetebiliyoruz. Ak Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan aldığımız yatırımla teknolojimizi daha ileri taşımak ve global pazarlarla buluşturmak istiyoruz."



Trio Mobil'in 2011 ve 2016 yılları arasında 15 kat büyüdüğüne dikkat çeken Ataklı 2020 yılına kadar aynı oranda büyümeyi hedeflediklerini söyledi. (Fotoğraflı) - İstanbul