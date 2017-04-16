Ak Partililerden Zafer Kutlaması

Batman'da AK Partililer Anayasa referandum unun zaferini kutlamak için sokaklara indi.



Anayasa değişikliği için yapılan referandum da Türkiye geneli "Evet" oylarının yüzde 51.23 çıkmasıyla beraber Batmanlı AK Partililer sokağa çıkarak kutlama yaptı. Ellerinde Türk bayrakları ile zafer kutlaması yapan vatandaşlar, uzun araç konvoyları oluşturarak kornalarla zaferi kutladı. AK Parti önünde toplanan kalabalık ise ellerinde Türk bayrakları ile "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları alttı. - BATMAN