Ak Partililerden Kızılay'ın Kan Bağışına Destek

AK Parti Tokat İl Teşkilatı üyeleri 3 gün boyunca Kızılay Kan toplama aracında kan vererek kan bağışında bulunacak.



Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda kan bağışlarını kabul eden Kızılay'ın kan toplama aracında AK Parti Tokat İl Teşkilatı üyeleri kan verdi. Tokat İl Genel Meclis Başkanı Adem Dizer'in de katıldığı kampanyaya ilk destek Ak Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat'tan geldi. Kan vererek bağışta bulunan Polat "Sağlığın ve yaşamın temel simgesi olan 'kan'ın elde edilebileceği insandan başka alternatif yoktur. Bu nedenle kan bağışı bizler için sadece tıbbi değil, aynı zamanda topluma ya da bireye yardımcı olma ve fedakarlık vesilesidir. Diğer taraftan düzenli aralıklarla kan vermenin bireyin kendi sağlığına da faydalı olduğu hem dinimiz hem de tıp dünyasınca bilinmekte. İşte bizler de bu tutum ve fedakarlığı benimseyen bireyler olarak Kızılay'ımızın başlatmış olduğu kan bağışı kampanyasına tüm teşkilatımızla katılım sağlama kararı aldık. Kanımız da, canımız da bu vatana feda olsun diyerek 3 gün boyunca Cumhuriyet Meydanı'nda ana kademe, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları teşkilat mensuplarımız olarak kan bağışında bulunacağız. Bugün burada bizlerle birlikte olan tüm teşkilat mensuplarımıza ve duyarlılığını esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, herkesi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi. - TOKAT