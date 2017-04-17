Ak Partililer, Yüzde 18.74 Oy Aldıkları Cizre'de Halaylı Kutlama

Ak Partililer, Yüzde 18.74 Oy Aldıkları Cizre'de Halaylı Kutlama

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Cizre