Ak Partililer'in Topladığı Yardımlar Halep'e Gönderdi

Bolu AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yardım kampanyasında Halep için toplanan yardımlar, dualar eşliğinde yola çıktı.



AK Parti İl Başkanlığı tarafından "Halep sahipsiz değildir" sloganıyla Halep'e gönderilmek üzere yardım kampanyası düzenlendi. Toplanan yardımlar tıra doldurularak Demokrasi Meydanı'nda yapılan uğurlama töreniyle gönderildi. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve parti üyelerinin katıldığı uğurlama töreninde konuşan Nurettin Doğanay, Halep'te kış şartlarında yardım bekleyen insanlar var diyerek, "Bu kalplerden ve gönüllerden gelen yardım tırının içinde un, battaniye ve birçok ihtiyaç malzemesi bulunuyor. Orada ki insanlara bir nebze dokunabilmek ve yardım elimizi götürebilmek adına akşam saatlerinde yola çıkıyoruz. Bize yardım eden ve bu TIR'ı dolduran hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - BOLU