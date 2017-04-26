Ak Partili Yılmaz: "Halkın İradesi Üstünde Mahkeme Kararı Olmaz"

CHP'nin seçim sonuçlarının iptali için YSK ve Danıştay'a başvurmasını değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ana muhalefet partisi şu anda mahkemelerde dolaşıyor. Halkın iradesi üstünde mahkeme kararı olmaz. Halk son sözünü söyledi ve kararını verdi" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen teşkilat toplantısına katıldı. 16 Nisan'da gerçekleştirilen anayasa değişikliği referandumuna ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, "Türkiye'de çok şükür iyi bir netice çıktı. 51.4 gibi net evet sonucu çıktı. 25 milyondan fazla insan bu seçimde evet demiş oldu ve 1 milyon 400 bine yakın evetler de, hayır oylarına gire bir fazlalık var. Yüksek Seçim Kurulu henüz kesin sonuçları yayınlamış değil ama herhalde önümüzde günlerde yayınlanacak. Türkiye'nin önü açılmış oldu, Türkiye artık 2023 hedeflerine, gelecek hedeflerine çok daha suratlı bir şekilde yürüyecek. Bundan dolayı da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Seçim sürecinde çeşitli tartışmalar yaşandı ama artık sonuç çıktı. Bundan sonra herkesin önüne bakması lazım. Biz hep şunu söylüyoruz, evet de diyen, hayır da diyen bu ülkenin insanıdır. Burada kazanan sadece evet diyenler olmamıştır, evet desin hayır desin herkes kazanmıştır, tüm Türkiye kazanmıştır" diye konuştu.



"Halkın iradesi üstünde mahkeme kararı olmaz"



CHP'nin seçim sonuçlarının iptali için Yüksek Seçim Kurulu ve Danıştay'a başvurmasını değerlendiren Yılmaz, "Ana muhalefet partisi şuanda mahkemelerde dolaşıyor. Biz onlara şunu tavsiye ediyoruz, mahkemelerde dolaşmasınlar gitsinler siyaset yapsınlar. Halka kendilerini sevdirme gayreti içerisinde olsunlar. Halkın iradesi üstünde mahkeme kararı olmaz. Halk son sözünü söyledi ve kararını verdi. Bundan sonra hepimize düşen halkın kararına saygı göstermektir. Biz şuanda halkımızın kararına saygı duyacağız ve yeni yönetim sistemini en güzel şekilde hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.



"Her başarı daha fazla sorumluluk demektir. Her başarı, omuzlarımızdaki yükün daha çok ağırlaşması demektir" diyen Yılmaz, "Hiçbir zaman zafer sarhoşluğu içerisinde olmamalıyız, başarılar bizleri şımartmamalıdır. Başarılar omuzlarımıza daha büyük sorumluluklar yüklemelidir. Bütün teşkilatlarımızla daha fazla çalışarak, bizlere bu kadar büyük destek veren Bingöl'e, yüzümüzü ak eden bu halka daha fazla hizmet etmeliyiz" dedi. - BİNGÖL