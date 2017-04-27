Ak Partili Yılmaz: "Cumhurbaşkanımız Yuvaya Dönüyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, YSK'nın resmi sonuçları yayınlamasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yuvaya döneceğini söyledi.



Memleketi Bingöl'de bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Karlıova ve Solhan ilçelerini ziyaret etti.



Bir kısım maddelerin zaman içerisinde yürürlüğe gireceğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhurbaşkanlarının önündeki partili olma yasağının kaldırılması hemen yürürlüğe girecek. Resmi sonuçların yayınlanmasıyla Cumhurbaşkanımız da yuvasına dönecek. Tekrar üye olmak ve ardından da İnşallah genel başkanımız olacak. Şimdiden hayırlı mübarek olsun diyorum. 2019'da yeni sistem bütün unsurlarıyla devreye girecek inşallah" dedi.



Yeni bir heyecanla Türkiye'yi geleceğe taşıyacaklarını kaydeden Yılmaz, "2023 hedeflerine yürüyeceğiz. Demokrasimizi geliştireceğiz, ekonomimizi daha da büyüteceğiz. Dış dünyada çok daha güçlü bir ülke haline geleceğiz. İçeride de birliğimizi, huzurumuzu, beraberliğimizi daha da pekiştireceğiz. Yeter ki bizim birliğimiz ve beraberliğimiz olsun, içeriden veya dışarıdan kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın bu gidişatımızı engellemeyecektir. Emin adımlarla geleceğimize yürüyeceğiz" diye konuştu.



Ana muhalefet partisinin mahkemelerde dolaştığını hatırlatan Yılmaz, "Onlar dolaşmaya devam etsin. Mahkeme kararlarıyla milli iradeyi belirleyemezsiniz. Milli iradenin üzerinde mahkeme kararı olmaz. Milli irade, son sözü söyler. Çünkü mahkemelerde millet adına karar verirler. Doğrudan millet kararını verdi, bunun üzerine artık mahkemelerin söyleyeceği bir söz yoktur" şeklinde konuştu. - BİNGÖL