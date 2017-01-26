AK Partili Vekillerden Ahmet Türk Tepkisi: Kelepçe Takılması Doğru Değil

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan 74 yaşındaki Ahmet Türk'ün, Elazığ'da dün eli kelepçeli olarak hastaneye götürülmesinden rahatsızlık duyduğunu söyledi.

"RAHATSIZ EDİCİ BİR GÖRÜNTÜYDÜ"

Kimin suçlu, kimin suçsuz olduğunu mahkemelerin karar vereceğini belirten Ensarioğlu, şunları söyledi:

"Dün Ahmet Türk'e uygulanan muamele doğru bir muamele değildi. İnsanlara, yaşına ve konuma uygun muamele edilmelidir. Kelepçe, kaçma olasılığı olan insanlara tedbir amacıyla takılır. Kaçmayacağı bilinen ve belli bir siyasi kişiliği olan insanlara insan onurunu koruyarak muamele etmek lazımdır. Dün yaşanan görüntü rahatsız edici bir görüntüydü."

"KEŞKE DÜNKÜ GÖRÜNTÜLER YAŞANMASAYDI"

AK Parti Diyarbakır eski milletvekili Abdurahman Kurt ise, Ahmet Türk'ün başından bu yana yaş, sağlık sorunları ve siyasi kimliği nedeniyle tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi. Kurt, "Keşke dünkü görüntüler yaşanmasaydı. Doğru değildi. Herkes hukuk karşısında eşittir ama sağlık sorunları olduğu bilinen ve o yaşa gelmiş bir siyasi kimliği olan Ahmet Türk'e kelepçe takılması doğru değildi. Toplum vicdanını rahatlatılması için başından beri tutuksuz yargılanmalıydı" dedi.

AK Parti Batman eski milletvekili Mehmet Emin Ekmen de, Ahmet Türk'ün, yaşı, sağlığı ve siyasi tutumları itibariyle tutuksuz yargılanması gerektiği hususunda kamuoyunun mutabık olduğu bir isim olduğunu belirterek, "Cezaevi uygulamalarının da belli bir nezaket ile yürütülmesi gerekir. Bu fotoğrafa ilişkin tartışma esası itibariyle Ahmet Türk'ün tutukluluk durumuna dair bir rahatsızlığın ifadesidir" diye konuştu.