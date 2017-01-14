Ak Partili Vekil Köse, "Bu Topraklar Tarih Boyunca Diktatör Çıkarmamıştır, Bundan Sonra da...

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Cumhurbaşkanlığı sistemi ile halkın güven ve desteğini almış kişilerin iktidara gelebileceğini söyleyerek, "Bu topraklar tarih boyunca diktatör çıkarmamıştır, bundan sonra da çıkarmayacaktır" dedi.



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, muhalefetin Cumhurbaşkanlığı sistemi ile rejimin değişeceğini iddia ederek, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalıştığını söyledi. 1961 Anayasasından sonra Başkanlık sisteminin sürekli gündeme geldiğini belirten Köse, birçok siyasetçinin başkanlık sistemini savunduğunu belirtti.



"Kim rejimi değiştirmek istedi"



Köse, "Turgut Özal, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş başta olmak üzere birçok siyasetçi, parlamenter sistemin değişmesi gerektiğini ve ülkemiz için en iyi yönetim sisteminin başkanlık olduğunu belirtmişlerdir. Hayatları siyaset olmuş, muhalefet liderliği, bakanlık, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yapmış bu liderler de mi rejimi değiştirmek istemiştir?" diye sordu.



"Bunlar tarihe karışacak"



Köse, "Cumhurbaşkanlığı sistemi ile artık, başbakanları pijamaları ile karşılayan medya patronları olmayacaktır. Bu sistem değişikliği ile bir daha 367 diye bir garabet hortlamayacaktır. Bu sistem değişikliği ile e-bildirgeler yaşanmayacaktır. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile 27 Nisanlar, 12 Eylüller, 27 Martlar, 15 Temmuzlar tarihe karışacaktır. Artık iktidarı halk seçecek, halkın güven ve desteğini almış siyasetçiler iktidara gelebilecektir" diye konuştu.



"Erdoğan'dan diktatör olmaz"



Cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkeyi diktatörlüğe götüreceği eleştirilerinin de mesnetsiz olduğunu vurgulayan Köse, "Bu topraklar tarih boyunca diktatör çıkarmamıştır, bundan sonra da çıkarmayacaktır. Bu topraklarda diktatör doğmaz. Hele hele, arkasında milletinin hayır duası ve yüreğinde sadece Allah korkusu olan Recep Tayyip Erdoğan'dan asla diktatör olmaz" ifadelerini kaydetti. - ANTALYA