Ak Partili Sorgun'dan 'Tek Adam' Söylemine Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, yeni cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi üzerinden yapılan 'Tek adam' veya 'Otoriterleşme' söylemine tepki gösterdi. Sorgun, "Tek adam veya otoriterleşme iddiasını Abdülhamit Han'a karşı da kullandıklarını görüyoruz. ve Abdülhamit Hanı devirdikten 5 sene sonra Osmanlı'nın nasıl tuz buz olduğunu biliyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binalı Yıldırım'ın 14 Nisan Cuma günü düzenleyeceği Konya mitingi öncesi AK Parti'nin seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı ve Konya milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti İl Başkanı Musa Arat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, merkez ilçe belediye başkanları, Konya milletvekilleri ve parti yöneticileriyle birlikte 'Basın buluşması' programında gündemi değerlendirdi.



"Sis bombasını temizlemeye çalışıyoruz"



Anayasa değişikliğine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) maddeler görüşülürken CHP ve HDP milletvekillerinin öneri yerine sadece maddelerin geri çekilmesini isteyerek çalışmaları sekteye uğratmaya çalıştığını kaydeden Sorgun, "Meclisten daha maddeler geçmeden tezviratlar başladı. Tabiri caizse sis bombası atıyor, arkasından onu temizlemeye çalışıyorsunuz. Sürekli algılar üzerinden yürütmeye çalıştılar. Ama gerçeklerin bir huyu vardır. Gerçekler geldimi algılar yalanlar gider. Gerçekler gizlenemez. Bunu da çok net bir şekilde sahada gördük. Sadece basit bir örnek vermek istiyorum. Birisi 2 sene milletvekilliği yaparsa genç yaşta emekli oluyormuş. Emeklilik için hangi yaş beklenmesi gerekiyorsa hangi prim günü yatırılması gerekiyorsa vekillerde buna tabi. Öyle bir söz söyleniyor ki birisi 2 yıl için milletvekilliği yaptı mı yan gel keyfim gibi bir şey yok" diye konuştu.



"Şimdi değilse ne zaman"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun, devleti bir binaya benzeterek, bu binayı da en olumsuz şartlara göre hazırlamak için anayasa değişikliğine gidildiğini ifade etti. Sorgun, 'Tek adam veya otoriterleşme' söylemine de tepki gösterdi. Sorgun şöyle konuştu; "Evet bu anayasa değişikliği gerekiyordu şimdi değilse ne zaman. Yetki ya millette ya da milletin seçtiklerinde. Bunun özü özeti budur. En olumsuz şartlara göre dizayn edilmiştir. Anayasal metinler çok çok önemli metinlerdir ama kutsal metinler değildir. İnsan ürünüdür, olabildiğince bir uzlaşma üstüne kurulmuştur. En olumsuz şartlara göre dizayn edilmiştir. Yoksa Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın karizması üzerinden, Başbakanımızla olan uyum üzerine kurulmuş olsa buna ihtiyaç yok zaten. Ama millet binasını, devlet binasını en olumsuz şartlara göre hazırlamak gerekiyor. İçinde bulunduğumuz Asya'dan Avrupa'ya geçiş coğrafyası beşeri olarak birinci derece deprem bölgesi. Bunun için en olumsuz şartlara göre dizayn etmek zorundayız. 14 günlük kelebek ömrü gibi hükumetler gördük. 24. turda seçilemeyen 66. turda seçilemeyen TBMM Başkanlarını gördük. Burada yasamanın da yargının yürütmenin de tek patronu var millet. Bunun esası özü bu. Bütün maddeler buna göre dizayn edilmiştir. Tek adam veya otoriterleşme iddiasının Abdülhamit Han'a karşı da kullandıklarını görüyoruz. ve Abdülhamit Hanı devirdikten 5 sene sonra Osmanlı'nın nasıl tuz buz olduğunu biliyoruz. Aynı iddianın Menderes'e, Özal'a karşı kullanıldığını biliyoruz. Birileri eğer kendi düşüncelerini dikte edemiyorlarsa, pijama ila Başbakan karşılayamıyorlarsa, manşetlerle Başbakan değiştiremiyorsa, güçleri yetmiyorsa, diz çöktüremiyorlarsa onların kullanacağı yüz yıllık cetvel ifade belli. Bu bakımdan aslolan milletin patronluğudur. Recep Tayyip Erdoğan ve hepimiz faniyiz kalıcı olan Allah'tır, ülkemizdir, milletimizdir, devletimizdir. Bu hesap edilerek yapılmıştır."



"1 milyon kişiye ulaşıldı"



AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat ise konuşmasında, halk oylaması için yapılan saha çalışmalarını değerlendirdi. Arat, "Halk oylaması için sahaya çıktığımız 6 Mart'tan bugüne kadar 31 ilçemizi ve bin 196 mahallemizi karış karış dolaştık. Toplamda 1 milyon kilometre yol yaparak 1 milyona yakın vatandaşımıza ulaştık. Peki, bu 38 günlük süreç boyunca biz teşkilat olarak neler yaptık, kısaca değinmek istiyorum. Her gün bin teşkilat mensubumuzla sahaya inerek toplamda 31 ilçemiz ve bin 196 mahallemizi ziyaret ettik" şeklinde konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de, Konya'dan yeni hükumet sistemine güçlü bir 'Evet' denilmesini beklediklerini söyledi. Akyürek, "2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmemiz için yeni bir sisteme, yeni bir başlangıca, yeni bir sıçrama yapacak olguya ihtiyacımız vardı. Mevcut sistem aslında arızalıydı" diye konuştu. - KONYA