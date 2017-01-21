Ak Partili Sorgun'dan "Referandum" Değerlendirmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, "Bu referandumun, halk oylamasının milletimize hayır getireceğine inanıyoruz. AK Parti üzerinde senaryo yazmak isteyenler, dün gece itibarıyla bir kez daha hüsrana uğradı. Önümüzdeki süreçte de halkın önüne gittiğinde de esas hüsrana o zaman uğrayacaklar" dedi.



AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı tarafından parti genel merkezinde düzenlenen AnaKademe İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun'un açış konuşmasıyla başladı. Sorgun, yeni anayasaya değinerek, "İçinden geçtiğimiz süreçte, meclis aşaması tamamlanmış olan anayasanın 18 maddelik değişim süreci bizim anayasa tarihimiz açısından, ülkemiz açısından çok önemli bir nitelik arzetmektedir. Bu sebeple bu toplantımız, onun için bir kez daha önemli" ifadelerini kullandı.



Teşkilat ve dava bilinciyle kimsenin AK Parti teşkilatının sırtını yere getiremeyeceğine işaret eden Sorgun, "Ne kadar operasyon çekmek isterlerse istesinler, Meclis sürecinde de bunlara defahatle şahit olduk. Vesayete son veren bir sistemi hep beraber sizlerin elleriyle bu ülkeye hediye edeceğiz. Anayasanın 19'uncu değişikliği. Yüzün üzerinde maddesi bugüne kadar değişmiş ama tabiri caizse 177 maddeden, 100'den fazlası değişmiş ama hala o vesayet ruhu üzerinde duruyor. Bununla da çok önemli bir aşamaya geçmiş olacağız" diye konuştu.



"Siyahı beyaz, iyiyi kötü göstermekte çok mahirler"



"Cumhurbaşkanımızın da onayıyla emaneti millete teslim edeceğiz" diyen Sorgun, "Bu süreçte kafaları, milletimizin kafasını karıştırmak isteyecekler. Siyahı beyaz, iyiyi kötü göstermekte çok mahirler. Bizlere gençlerden mesajlar geliyor, bu değişime Meclis sürecinde evet demememiz, ya el insaf. Gençlere haklar veriliyor ama o gençleri manipüle etmeye çalışıyorlar. Gençlerin seçilme yaşı 18'e indiriliyor ama bu gençleri kullanmaya çalışıyorlar" ifadelerini kaydetti.



Sorgun, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Durmak yok, yola devam. En çok kullandıkları argümanlardan birisi, Cumhurbaşkanı partide olursa tarafsız olamazmış. Bugün Başbakanın partisi yok mu? Cumhurbaşkanının partili olması ayrı bir şey, vatandaşa hizmet sunarken tarafsız olmak ayrı bir şey."



Vatandaşa hizmeti sunarken adaletli davranıldığına işaret eden Sorgun, tarafsızlığın hizmetin vatandaşa sunulmada olduğunu ifade etti. Sorgun, asıl olanın hizmeti sunarken vatandaşa tarafsız davranılması olduğunu anlatarak, halka karşı samimi olunması gerektiğini söyledi.



"Önümüzdeki hafta bütün iller kampa giriyor"



Sorgun, "Önümüzdeki hafta sonu Konya il teşkilatını kampa alıyor, 3 gün, ne yapabiliriz de Türkiye'de birinci olacağız diye söz verdiler. Bütün iller de şimdiden haftaya kampa giriyorlar, 3 günlük, ne yapabiliriz de Türkiye'de birinci oluruz diye. Bu referandumun, halk oylamasının milletimize hayır getireceğine inanıyoruz. AK Parti üzerinde senaryo yazmak isteyenler, dün gece itibarıyla bir kez daha hüsrana uğradı. Önümüzdeki süreçte de halkın önüne gittiğinde de esas hüsrana o zaman uğrayacaklar. O zaman eğer yüzleri varsa kızaracak. Bizlere düşen, yılmadan, bıkmadan, usanmadan samimiyetle çalışmak" ifadelerini kullandı. - ANKARA