Ak Partili Şahin: "Türkiye'nin Muhalifleri, Düşmanları, Hayır Çıksın Diye Çabalıyor"

TBMM eski başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "Bu halk oylaması Türkiye için oldukça önemli, önemini nereden anlıyoruz, biliyor musunuz? Türkiye'nin muhalifleri, düşmanları, aman hayır çıksın diye çabaladıklarından anlıyoruz" dedi.



Milletvekili Şahin, Karabük'ün Yenice ilçesinde 16 Nisan halk oylaması ve anayasa değişikliği çalışmaları kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulundu.



Yenice İlçesi'nin Değirmenyanı, Şirinköy ve Cihanbeyi Köyleri sakinleri ile bir araya gelen Şahin, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan halk oylamasında evet çıkmasını istemeyenlerin Türkiye için hiç hayırlı bir rüya görmediklerini söyledi.



Şahin, "16 Nisan'da sandıklardan hayır çıkmasını isteyenler, isterler ki onlar Türkiye kötüye gitsin, kötü yönetilsin, iflas etsin isterler, o neden ile hayır'a çalışıyorlar. Arkadaşlar onlara bakarak 16 Nisan'da hangi renkte oy verebileceğimizi çok kolaylıkla basit bir düşünce ile bulabilirsiniz. Kandil hayır çıksın diyor, 15 Temmuz'da Türkiye'ye haince bir darbe girişiminde bulunan FETÖ hayır çıksın istiyor. Yalnız Genel Başkanlarının hayır kampanyasına uymak için hayır diyeceğini söyleyen CHP ve diğer partilerden hemşehrilerimiz var. Onları bu terör örgütleri ile yan yana koymam ve getirmem. Çünkü onlar bu terör örgütleri hayır dedikleri için değil, genel başkanları öyle dediği için hayır diyorlar. Bu hemşehrilerimi CHP'den veya başka partideki hemşerilerimi onlar ile asla eş değer tutman, yan yana koymam, bunu herkes bilsin. Genel başkanları peki neden hayır diyor, oradan oraya böyle koşuyor, yalan yanlış ifadeler ile aman işte sandıktan hayır çıksın, evet çıkmasın diyor. Çünkü bu sistem Türkiye'de iktidar olmanın çıtasını yükseltiyor. Artık yüzde 25 - 30 ile Türkiye'de iktidar olmak yok. Koalisyon hükümetleri devrini bu sistem kapatıyor. İktidar olmak istiyorsan yüzde 50'yi geçeceksin en az yüzde 51 alacaksın. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bunu göremiyor ve ben buradan atlayamam. Erişemedikleri üzüme koruk diyor bunlar, erişemeyecekler ya ona koruk diyorlar. Halbuki üzüm o, erişemeyeceği için üzüme koruk diyor. Sende çalış arkadaş milletin kabul edeceği bir aday ile çık, sen kazan cumhurbaşkanlığını, ama inançları yok ki, ne kendilerine ne de millete inançları var. İnanmıyorlar, güvenmiyorlar. O neden ile bunların itirazının nedeni hukuki değil, siyasidir. Siyasi neden ile hayır diyorlar. O nedenle milletimiz onların bu sözlerine itibar etmiyorlar, etmeyecekler de" dedi.



Şahin, sonrasında Akmanlar, Sarayköy, Satuk, Tır ve Güney köyü sakinleri ile bir araya gelerek çalışmalarını devam ettirdi. - KARABÜK