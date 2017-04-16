Ak Partili Şahin: Oy Beklediğimiz Partilerden Yeterli 'Evet' Oyu Gelmedi

TBMM eski Başkanı, Ak Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "Şu anda 'evet' oylarının tamamına yakınının 1 Kasım seçimlerinde Ak Parti'ye oy vermiş olan seçmenlerimiz olduğunu düşünüyorum. Kendilerinden, tabanlarından oy beklediğimiz siyasi partilerden yeterli 'evet' oyunun gelmediğini görüyorum" dedi.



Şahin, seçim bölgesi Karabük'te ulusal bir tv kanalı programına telefonla bağlanarak Anayasa referandum unun resmi olmayan sonuçlarını değerlendirdi. Şahin, 'evet' oylarının tamamına yakınının 1 Kasım seçimlerinde Ak Parti'ye oy veren seçmenler olduğunu düşündüğünü söyleyerek şöyle konuştu:



"Tamamının değil ama çok önemli bir bölümünün böyle olduğunu düşünüyorum. Seçim bölgem Karabük'teyim şu anda. Karabük'te 1 Kasım'da yüzde 60.5 oy almıştık. Şu anda da yüzde 60.8'iz . Yani Karabük'te 1 Kasım'da almış olduğumuz oy, halk oylamasında da 'evet' olarak sandığa yansımıştır. Kendilerinden, tabanlarından oy beklediğimiz siyasi partilerden yeterli 'evet' oyunun gelmediğini görüyorum. Ancak şunu da söylemem lazım. Haksızlık yapmış olurum. Özellikle MHP Karabük'te Belediye Başkanı, İl Başkanı ve teşkilat başkanları birlikte çalıştık. Halk oylamasında onlar ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Ancak tabanlarından gerekli desteğin bu halk oylamasında gelmediğini görüyorum. O da vatandaşlarımızın tercihidir. Suçlayacak falan değilim. Kimseyi suçlayamayız. Şu anda görünen bu anayasa değişikliğinin halkımız tarafından yüzde 51 civarında kabul edildiği. Ülkemiz için hayırlı sonuçlar vermesini diliyorum."



Demokrasilerde 1 oy fazla çıktığında o oyun ifade ettiği sonucun kabul edilmiş anlamına geldiğine işaret eden Şahin, "Bizim beklentimiz 'evet' oylarının bunun üstünde olması şeklindeydi. Ben doğrusu biraz daha yukarıda bekliyordum. Halkımız, milletimiz böyle bir irade ortaya koydular, ona da saygı duyuyorum" dedi.



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