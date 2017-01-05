Ak Partili Şahin, "Nerede Bir Mazlum Varsa Orada Kızılay'ı Görürsünüz"

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, "Nerede bir mazlum varsa yanı başında Türk Kızılay'ın var olduğunu görürsünüz" dedi.



AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin beraberindeki partilerle Türk Kızılay'ı Malatya Şubesini ziyaret etti. Ziyaretten dolayı çok memnun olduklarını belirten Türk Kızılay'ı Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın, Milletvekili Mustafa Şahine ve beraberindeki parti yöneticilerine teşekkür etti. Yalçın, 2016 yılında yapmış olduğu çalışmalar hakkında ziyaretçilere bilgiler verdi.



Milletvekili Şahin de Kızılay denince akla Hilali Ahmer'in geldiğini belirterek, "Özellikle ecdadımızın darda olan sıkıntıda olan afetlerde bir takım faciaların yaşanmış olduğu bölgelerde ister kendi yerelimizde isterse genelde nerede bir mazlum başına bir felaket gelmişse mutlaka yanı başında Kızılay'ın var olduğunu görmekteyiz. Kızılay gerçekten önemli bir kurumumuz. Gönüllülük esası üzerine fakir fukaranın duası Allah rızasını kattığınız zaman hem bereketleniyor hem de bir kişinin olağan üstü şartlarda yapması gereken bütün işleri bu makamlarda bulunduğu süre içeresinde yapıyor. Vatandaşlarımız bir damla kanın bir hayatın kurtarılmasına vesile olacak bir çalışma olduğunun bilinci içeresinde. İnsanlarımız bu konuda gerçekten güzel bir kan bağışı sürecini sürdürüyor. Yer yer sahada görüyoruz. Bazen kurumların yapmış oldukları kampanyalara bakıyorum. Bu kan bağışını yapan arkadaşlarımız belki kendi bedenleri için mutlaka kan bağışının faydalı olduğunun bilinci içeresinde veriyorlar ama onun öbür ucunda ise sizin vermiş olduğunuz kanla birden fazla hayatın bir takım sıkıntılarını atlatmasına vesile oluyorsunuz. Zor duruma düşmüş halkların ister yanı başımızda olsun ister haritada yerini bilmediğimiz yerlerde bile mutlaka izlerini var olduğunu görürsünüz. Ben bu konuda görev alan başta siz ve diğer kurum ve çalışanlarımızın tamamına şükran borçluyuz. Allah sizlerden razı olsun" şeklinde konuştu. - MALATYA