AK Partili Şahin'in Burnu Kırıldı, Başbakan Hastaneye Koştu

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda çıkan kavgada burnu kırılan ve ameliyat edilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Kürsü işgali gibi, kürsüyü yerinden sökmek gibi akla ziyan, hadsiz, haysiyetsiz işlerin yapıldığını üzülerek gördük. Bu durumlara engel olmak isteyen arkadaşlarımızdan bazılarına fiziki müdahaleler oldu, Fatih bunlardan bir tanesi" dedi.

BAŞBAKAN HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Anayasa değişikliği teklifinin beşinci maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM'den ayrılan Başbakan Yıldırım, Güven Hastanesi'ne geldi. Meclis Genel Kurulundaki kavgada yaralanan Şahin'e "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Yıldırım, doktorlardan bilgi aldı.

BAKANLAR DA GİTTİ

Başbakan Yıldırım ile TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan ve Mehmet Muş ile bazı AK Parti'li milletvekilleri de hastaneye gelerek Şahin'e "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yıldırım ve beraberindekiler, yaklaşık 30 dakika süren ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

"HAYSİYETSİZ İŞLER"

Grup Başkanvekili Turan, Türkiye'ye ve demokrasiye yakışmayan bir tabloyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Turan, şöyle konuştu:

"Her şey milletin gözü önünde oldu. İçtüzük belli, teamüller belli. Bu teamüller ve İçtüzük gereği biz çalışmalarımıza devam ederken maalesef gördük ki kürsü işgali gibi, kürsüyü yerinden sökmek gibi akla ziyan, hadsiz, haysiyetsiz işlerin yapıldığını üzülerek gördük. Bu durumlara engel olmak isteyen arkadaşlarımızdan bazılarına fiziki müdahaleler oldu, Fatih bunlardan bir tanesi. En kısa sürede iyileşeceğini ümit ediyorum. Şu an olağanüstü bir durum yok. Burnunda ufak bir problem vardı, ameliyata girdi, çıktı ve şu an eskisinden daha iyi bir durumda Fatih kardeşimiz. Muhtemelen birkaç gün sonra çıkacaktır, doktorlarımızın kararıyla beraber."

Turan, demokrasiye yakışmayan bu gibi tabloların yaşanmasını istemediklerini ifade etti.

"PATRON MİLLETTİR"

Millet ne istiyorsa onun olacağını vurgulayan Turan, "Patron millettir. Millete rağmen bir iş olmayacaktır. Biz millete rağmen bir iş yapmadık. Bu paketi de Meclisten usulüne uygunca geçirdikten sonra millete götüreceğiz, millet ne derse onu hep beraber hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"CHP GENEL BAŞKANI'NIN ÖZÜR BORCU VAR"

Genel Başkan Yardımcısı Şahin'le görüştüğünü ve durumunun gayet iyi olduğunu aktaran Turan, başka yaralanan milletvekilleri de olduğunu hatırlattı. Turan, "Böyle bir şey olmasından dolayı büyük bir mahcubiyet duyuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın bu konuda özür borcu olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.