Ak Partili Metiner: 15 Temmuz'un Siyasi Ayağı Olmadığını Söylemek, Yanlış Olur

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağının olmadığını söylemenin büyük bir yanlış olacağını söyledi.



Ak Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Kayseri'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 16 Nisan'da yapılan referandumla ilgili olarak Metiner, "Milli irade tecelli etmiştir, bundan sonra sandık üzerinden tartışma yapmak bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür" dedi.



15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağının olmadığını söylemenin büyük bir yanlış olduğunu belirten Mehmet Metiner, "Yani bir darbe varsa, bu darbenin siyasi ayağının olmaması mümkün değildir. Sonuçta darbe başarılı olsaydı, bu ülkeyi yönetecek insanları vardı. Bu isimler konusunda bilgi sahibi değilim. Mutlaka MİT ve Cumhurbaşkanımız gerekli bilgiye sahiplerdir. Darbenin siyasi ayağının olmadığını söylemek çok büyük bir yanlışlık olur. Ayrıca FETÖ'nün siyasi ayağının olmadığını söylemek, çok büyük bir yanlışlık olur. Bana göre FETÖ'nün siyasi ayağını oluşturan isimlerin başında Kılıçdaroğlu geliyor mesela. Çünkü Pensilvanya ağzıyla konuşuyor. Ama bu, diğer partilerin içerisinde hiçbir şekilde FETÖ'cü unsurlarının olmadığı anlamına gelmiyor. Mutlaka o FETÖ denilen ahtapot örgüt hain örgüt her partinin içine elemanlarını yerleştirmiştir. Unsurlarını yerleştirmiştir. Biz Ak Partili olarak tespit ettiğimiz bütün unsurların için gerekeni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın Ak Partinin içinde de FETÖ'cü unsurlar varsa da bunların kökünden kazınacağını konusunda hiç kimsenin endişesi olmasın" dedi.



'GÖNÜL DÜNYAMIZDA YERİ YOK'



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek'in, bir süre önce "Bülent Arınç darbenin Başbakanı olacaktı" iddiasını da değerlendiren Metiner, "Kişisel olarak benim için Bülent Arınç'ın ve de Suat Kılıç gibi başkaca isimlerin bugün geldiğimiz yer itibarı ile gönül dünyamızda zerrece bir yeri yoktur" diye konuştu.



- Kayseri