Ak Partili Kocabıyık: Seçim Sonuçlarını Tartışmaya Açmak Türkiye'nin İtibarına Zarar Veriyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nükhet Hotar ve AK Parti İzmir milletvekilleri referandum sonuçları ile, CHP'nin mühürsüz zarf ve pusulaların geçerli sayılmasına itiraz ve tepkisiyle ilgili açıklamalar yaptı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nükhet Hotar ve AK Parti İzmir milletvekilleri referandum sonuçları ile, CHP'nin mühürsüz zarf ve pusulaların geçerli sayılmasına itiraz ve tepkisiyle ilgili açıklamalar yaptı. Hotar, referandum süreci ve sonuçları hakında hukuk garabetleriyle ülke itibarını zedelemeye çalışmanın kimseye yakışmayacağını söyledi. İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık da seçim sonuçlarını tartışmaya açmanın, Türkiye'nin itibarına zarar verdiğini söyledi.
AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Nükhet Hotar, referandum sonuçlarını İzmir'de basın toplantısıyla değerlendirdi. Toplantıya, AK Parti İzmir milletvekilleri Kerem Ali Sürekli, Necip Kalkan, Atilla Kaya, AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, partili ilçe belediye başkanları, partili yöneticiler katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği referandumu sonuçları ve itirazlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Domokrasilerde, özelikle sandığın olduğu yerde rekabetin de olacağını, herkesin aynı oyu kullanmasının mümkün olmadığını belirten Hotar, böyle bir durumda demokrasinin de zaten olamayacağını söyledi. Hotar, "Ama böyle bir süreci centilmence ve iyi bir ortamda yaşadıktan sonra olmadık hukuk kuralları, olmadık yollarla adeta hukuk garabetleriyle ülke itibarını uluslararası düzeyde zedelemeye çalışmak kimseye yakışmaz. Onurlu, ilkeli bir duruş gerektirir. Daha çok çalışmak, bir dahaki yarışta birinci olmaya çalışmak, ülkesini seven, kanunlara saygılı herkesin ve her partinin yapması gereken uygulama şeklidir" dedi.
Partilerin davranışlarının kendi takdirleri olduğunu, ancak kamuoyunun ilk seçimde bunun değerlendirmesini yapacağını belirten Hotar, CHP'yle ilgili yorumlar yaptı. Hotar "Anamuhalefet partisi sekiz seçimde de bir kayıp yaşadıysa, bu kayba devam edecek. Her konuşmamızda bu ülkenin güçlü bir muhalefete ihtiyaç olduğunu söylüyoruz. Bu demokrasiyi daha da güçlendirecektir. Halkın kararına saygısızlık yapmak yerine alternatif üretmeye çalışmak, daha iyi yönde bir şeyler söylemek ana muhalefete daha çok yakışır. Yüzde 50 artı 1 asgari şartı sağlamış olan bir ekibin mensupları olarak, Türkiye ve İzmir'e teşekkür ediyoruz. Yerli yabancı Türkiye'nin üzerinde olumsuz emelleri olan büyük bir cepheye karşı mücadele verdik. Bu halkın sesinin iradeye daha çok yansımasını sağlamak mücadesidir. Türkiye'nin hızını kesmek isteyenlere karşı durmak mücadesidir. Türk, Kürt, Çerkez, Roman her türlü etnik faklılıkların, görüş açısı farklılıklarının ülkede yönetime yansıması mücalesidir. Aynı gemideyiz, ülkemizi seviyoruz, çocuklarımıza daha gelişmiş şartlarda bir ülke bırakma sorumluluğumuz var. Ülkeyi inşallah daha ileri götüreceğiz" diye konuştu.
İZMİR SONUÇLARIYLA İLGİLİ YORUM
Hotar, basın mensuplarının sorusu üzerine İzmir'deki evet oylarıyla 1 Kasım 2015 genel seçimlerindeki AK Parti oyları arasında oransal olarak da sayısal olarak da artış olduğunu, ancak bunu matamatik olarak değerlendirmediklerini, bir parti seçimi olmadığını söyledi. Türikye genelinde ne çıktığının önemli olduğunu belirten Hotar, "Yüzde 50 artı 1'i sağlamak önemliydi. Bu da Türkiye genelinde sağlanmıştır. Tümünü partimizin oyu olarak değerlendirmek mümkün olmadığı gibi 'Kimse destek vermedi' demek de mümkün değil. Bizim veye başka partinin de 'evet' yada 'hayır' demesi mümkündür. Biz sonuca bakıyoruz. İradesini ipotek etmemiş olan, özgürce kullanmış olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
AK PARİTLİ VEKİLLERDEN CHP'YE ELEŞTİRİ
CHP İzmir Milletvekili Necip Kalkan da yaptığı konuşmada Türkiye genelinde 'evet' ile 'hayır' arasında 1 milyon 300 bin oy fark olduğunu belirterek, "Bu iş bitmiştir. CHP'nin halka saygı göstermesi gereklidir" dedi. AK İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık ise, yeni sistemde muhalefetin de iktidar olma şansı olduğunu söyledi. Kocabıyık, "Çalışırlar, rekabetin içinde olurlursa bu gerçekleşebilir. Bu sistemle Türkiye'ye güç ve kalite getirilmiştir. CHP, referandumdan sonra sonuç ortadayken Türkiye için yanlış olan bir takım arayışların içine girmiştir. Türkler, 1946 hileli seçimleri hariç hür, kavgasız seçimleri yapabilmişlerdir. Bu İstanbul'un fethi kadar önemlidir. Bunu tartışmaya açmak, bu demokratik başarıyı zedelemek yanlıştır. Türkiye'nin itibarına zarar veriyor" dedi. Kocabıyık, MHP'yle ilgili de çeşitli spekülasyonlar yapıldığına dikkat çekti. MHP'nin üzerine düşeni yaptığını belirten Kocabıyık, "MHP'nin hatırı sayılır kesimi oy vermiştir. Bu yeni sistem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye kazandırdığı en büyük siyasi eserdir. Daha önce fiziki ve altyapı olarak önemli eserler kazandırmıştı" diye konuştu.
AK Parti İl Başkanı Bülent Delican ise İzmir'in yeni dönemden büyük pay alacağını söyledi. Batıya açılan kapı olan İzmir'in kalkınmadan en büyük payı almasını istediklerini belirten Delican, "Hedefimiz yerel yönetimlerde de İzmirlileri üstün hizmetlerle buluşturmak" dedi.
- İzmir