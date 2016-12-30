Ak Partili Karaaslan: Seçilebilinecek Bir Yerde Benden Başka Kadın Aday Yoktu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "İki seçimde de benim dışımda seçilebilinecek yerde bir hanımefendi yoktu. Yani başka partilerde maalesef yoktu. Dolayısıyla ben bunu şehrimiz açısından bir eksiklik olarak görüyorum" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ve Atakum Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği 'Üretken Kadın Güçlü Atakum Projesi'nin ilk toplantısı bugün Atakum ilçesinde ilçe belediyesine ait bir tesiste başladı. Toplantıda konuşan milletvekili Çiğdem Karaaslan, son iki genel seçimlerde diğer siyasi partilerin milletvekilleri listesinde seçilebilecek kadın adayın olmadığını söyledi. Karaaslan sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu projeye ben çok önem veriyorum. Sanatı ve kadını destekleyen böyle önemli bir projenin en azından başlangıcında yanınızda olmaktan çok mutluyum. Kadınlar için yapılacak çok şeyler var ve çok şeyde yapılmakta. Ben anons edilirken Samsun'un tek kadın milletvekili olarak anons edildim. Bu bana ayrı bir onur verse de bir eksikliği de bana hatırlatıyor. Çünkü hakikaten Samsunumuz çok daha fazlasını hak eden bir şehirdir. İki seçimde de benim dışımda seçilebilinecek yerde bir hanımefendi yoktu. Yani başka partilerde maalesef yoktu. Dolayısıyla ben bunu şehrimiz açısından bir eksiklik olarak görüyorum." ÜMMİYE KOÇAK: OKUMAKTAN VAZGEÇMEDİM Programa davetli olarak katılan Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu ve New York Avrasya Film Festivali'nde 'Sinemada en iyi Avrasyalı Kadın Sanatçı' ödülü alan Ümmiye Koçak'da hayatından kesitler paylaştı.



Tesadüfen ilkokula gittiğini, o dönemlerde köyde kızların okula gitmediğini belirten Koçak,"Dedikodu olur diye kimse okula göndermezdi. Ama bir gün camiden anons edildi. 'Her evden bir kız çocuğu okula gidecek. Gitmezse anne ya da baba hapse atılacak' diye. Ben önce sevindim. Ama sonra kardeşim gitti ben gidemedim. Sonra gidemediği günler oldu. Onun yerine ben gittim. Öğretmenim evine beni kitap almaya gönderdi. Orada da elime Maksim Gorki'in kitabi geçti. İçini araladım ve baktım hayal kuruyor. Beldeden, kasabadan bahsediyor. Evden tahtalardan ve sobadan bahsediyor. Sanki bizim köyü anlatıyor. Ondan sonra okumaktan hiç vazgeçmedim" diye konuştu.



12 ay sürecek olan 25-64 yaş arası 10'u engelli toplam 50 kadına mesleki yeterlilik kazandırılmak suretiyle istihdam edilebilirliklerine katkı sağlanmasının amaçlandığı 'Üretken Kadın Güçlü Atakum Projesi' toplantısına ayrıca Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçıı ve çok sayıda davetli katıldı. - Samsun