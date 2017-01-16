Ak Partili Kadınlardan Özalp İlçesine Ziyaret

VAN (İHA) – AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ve beraberindeki partililer, AK Parti Özalp İlçe Başkanlığını ziyaret etti.



Sabah saatlerinde Özalp ilçesine gelen Havva Duran ve beraberindekiler, ilk olarak Özalp İlçe Başkanı Orhan Yıldırımçakar'la bir araya geldiler. Ardından AK Parti Özalp Kadın Kolları Başkanı Selma Üvet ve Özalp Sağlık Meslek Lisesini ziyaret eden AK Parti heyeti, daha sonra ilçeden ayrıldı. - VAN