Ak Partili Kadınlardan Öğrencilere Yardım

AK Parti Tuzla İlçe ile Diyarbakır İl kadın kolları, "Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında Silvan ilçesindeki öğrencilere giyim yardımı yaptı.



Ziya Gökalp İmam Hatip Orta Okulunda yapılan yardımın ardından açıklama yapan AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanı Mukaddes Evsen, yardımlarının devam edeceğini söyledi.



Kış şartlarında öğrencilerin eksikliklerini bir nebze de olsa gidermenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Evsen, şöyle konuştu:



"Toplumsal alanda sosyal yardımlaşmayı yaygınlaştırmaya çalışarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyoruz. Yaptığımız bu yardımlarla, ihtiyaç sahibi öğrencileri sevindirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İhtiyaç sahibi öğrencilere yapılan yardımlar AK Partili kadınların bu konulardaki hassasiyetini gösteriyor. AK Parti kadın kolları olarak, sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek."