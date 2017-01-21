Ak Partili Kadınlardan Kan Bağışı Kampanyası

AK Parti Tire İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında 80 ünite kan bağışı yapıldı.





Kampanya ile ilgili açıklama yapan AK Parti Tire İlçe Kadın Kolları Başkan Mehri Nisa Ünalan, "Rabbimiz 'her kim bir insanı yaşatırsa, bütün insanları yaşatmış gibi olur' diyor. Biz de, bu inanç ile Ödemiş Kızılay Kan Bağışlama Merkezi ile bu kampanyayı düzenleyerek kan bağışında bulunduk. İlik nakli bekleyenlere de umut olmak adına kök hücre verebilmek için kan örneği verdik." şeklinde konuştu.



Kan bağışı yaparak kampanyaya destek olan AK Parti Tire İlçe Başkanı Mehmet Çeltikcoğlu'na, Kızılay'a 10 kez kan bağışladığı için bronz madalya verildi.