Ak Partili İş Adamının İşyeri Kurşunlandı

AK Parti Nazilli İlçe Yönetim Kurulu Üyeliğinden üç ay önce istifa eden İş adamı Ertuğrul Oflioğlu'nun sahibi olduğu ekmek fırını, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.



Olay, gece saat 03: 30 sularında Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar maskeli bir şüpheli ara sokaktan caddeye çıkarak, pompalı tüfekle ekmek fırınına 2 el ateş etti. Daha sonra olay yerinden kaçan şüpheli, kısa sürede izini kaybettirdi. Silah sesini duyan fırında çalışan işçiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, cadde üzerinde 2 adet av tüfeği kartuşu buldu. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Polis, saldırı anında kar maskeli bir şüphelinin ara sokağa koşarak, kaçtığını tespit etti. Saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Öte yandan, ekmek fırını ve restorant olarak kullanılan iş yerinin, yaklaşık üç ay önce AK Parti Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden iş adamı Ertuğrul Oflioğlu'na ait olduğu öğrenildi. - AYDIN