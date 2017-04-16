Ak Partili İlçe Başkanına Silahlı Saldırı

Referandum için ilçe ve köylerde çalışma yapan İbrahim Vanlı'nın aracına teröristler silahlarla saldırdı. Saldırıda İlçe Başkanı İbrahim Vanlı, farklı bir köyde çalışma yaparken o sırada araçta bulunan üç yakını yaylım ateşine maruz kaldı. İBRAHİM VANLI'NIN YEĞENİ HAYATINI KAYBETTİ İlçe başkanı Vanlı'nın araçtaki yeğeni Adnan Vanlı'nın hayatını kaybettiği öğrenilirken, 2 kişi de yaralandı. Bölgede...