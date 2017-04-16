Ak Partili İlçe Başkanına Silahlı Saldırı
Referandum için ilçe ve köylerde çalışma yapan İbrahim Vanlı'nın aracına teröristler silahlarla saldırdı.
Referandum için ilçe ve köylerde çalışma yapan İbrahim Vanlı'nın aracına teröristler silahlarla saldırdı. Saldırıda İlçe Başkanı İbrahim Vanlı, farklı bir köyde çalışma yaparken o sırada araçta bulunan üç yakını yaylım ateşine maruz kaldı. İBRAHİM VANLI'NIN YEĞENİ HAYATINI KAYBETTİ İlçe başkanı Vanlı'nın araçtaki yeğeni Adnan Vanlı'nın hayatını kaybettiği öğrenilirken, 2 kişi de yaralandı. Bölgede...