Ak Partili Güvenç'ten Manisa Gazeteciler Cemiyeti'ne Ziyaret

Manisa eski valisi olan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Manisa Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti



Şehzadeler Belediyesi'nin düzenlediği "Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Terör" konulu konferansa konuşmacı olarak katılmak üzere Manisa'ya gelen Manisa eski valisi olan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç ve cemiyet üyelerini ziyaret etti. Ziyarette Güvenç'e, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç ve partililer eşlik etti. Cemiyet Başkanı Ertuğrul Aytaç ve cemiyet üyelerinin karşıladığı Güvenç, Manisa'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Vekil Güvenç, "Eski günleri hatırlamak, yeniden Manisa'da olmak güzel. Burada uzun süre valilik yaptım. Çok güzel dostluklar edindim. Yıllarca beraber Manisa için hizmet ettiğimiz insanlarla tekrar görüşme fırsatı yakaladığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.



AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç'i ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç ise, "Sayın Güvenç vali olduğu dönemde Manisa'ya çok güzel hizmetlerde bulundu. Şimdi gelinen notada kendisinin mecliste önemli bir görevi var. Allah yardımcısı olsun. onu tekrar burada görmek bizim için büyük mutluluk." dedi. - MANİSA