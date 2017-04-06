Ak Partili Günay'ın Köpek Sevgisi
Ak Partili Günay'ın köpek sevgisi Kültür ve Turizm BakanI Prof. Dr. Nabi Avcı, Beylikova ilçesinde bir evi ilk kez doğalgazla buluşturduESKİŞEHİR - Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı'nın Beylikova ilçesi ziyaretine eşlik eden AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr.
Ak Partili Günay'ın köpek sevgisi
Kültür ve Turizm BakanI Prof. Dr. Nabi Avcı, Beylikova ilçesinde bir evi ilk kez doğalgazla buluşturdu
ESKİŞEHİR - Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı'nın Beylikova ilçesi ziyaretine eşlik eden AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, yurt inşaatında görüp kucağına aldığı Golden cinsi 'Fıstık' isimli yavru köpeği dakikalarca sevdi.
Eskişehir'in Beylikova İlçesi'nde doğalgaz sisteminin açılışını yapan Bakan Avcı ile beraberindeki heyet, ardından ilçede oturmakta olan Ramazan Öztürk'ün evine misafir oldu. Öztürk'ün doğalgaz vanasını açan Avcı, ilçede bir evi ilk kez doğalgazla buluşturdu. Daha sonra Fen Lisesindeki öğrencilerle buluşarak fotoğraf çektiren Bakan Avcı'ya öğrenciler, kendi çizdikleri resimlerle yapılan 2017 yılına ait takvimi verdi. Bakan, öğrencilerle fotoğraf çektirdikten sonra ilçe yapılan 300 yatak kapasiteli yurt inşaatını gezdi. Ardından Bakan Avcı, inşaata çalışan işçilerle fotoğraf çektirdi.
İnşaat gezmesi sırasında AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, bahçede bulduğu Golden cinsi yavru köpeği bir işçinin yardımıyla kucağına aldı. Bir süre köpeği seven Günay, daha sonra Bakan Avcı'nın yanına götürdü. Milletvekilinin kucağındaki köpeği gören Bakan Avcı'da köpeği sevdikten sonra yurt çalışanlarına teşekkür etti. Bu sırada Milletvekili Günay, köpeği bırakmak istemedi. Bir süre daha Fıstık isimli köpeği seven vekil, köpeği sahiplerine teslim etti.
Yurt inşaatının incelemesinin ardından Bakan Nabi Avcı'nın yanı sıra ziyaretlerine eşlik eden Eskişehir Valisi Azmi Çelik, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü ilçeden ayrıldı.