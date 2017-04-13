AK Partili Gül, fenomen olan Tostçu Erol'u ziyaret etti, atom tost yaptı



GAZİANTEP - AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, sosyal medya fenomeni olan tostçu Erol'u ziyaret ederek, meşhur atom tostundan yaptı.

Ak Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum için evet kampanyası kapsamında, internet fenomeni tostçu Erol'u ziyaret etti. Tostçu Erol'un meşhur tostlarından ikram ettiği Gül, Cumhurbaşkanlığı Hükumet sistemi ve Yeni anayasayı anlatarak, destek istedi.

Atom tostu yaptı

Gül, tostçu Erol ile birlikte meşhur atom tostunu yaptı. Gül, yaptığı ve yapılan tostları ise gelen vatandaşlara dağıttı. Gül yaptığı tostların evet tostu olduğunu belirtirken, tost yiyenlere afiyet olsun diledi. Gün içerisinde esnaf gezilerinin yanı sıra yerel radyo ve televizyon programlarına katılarak, çalışmalarını sürdürüyor.