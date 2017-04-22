Ak Partili Gül'den 23 Nisan Kutlaması

Ak Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, "Halkımızın egemenliğinin, milli iradenin tecelli ettiği yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, demokrasimizin gelişmesi ve ülkemizin kalkınmasının en büyük güç kaynağıdır"dedi.



Ak Parti Genel Sekteri ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, 23'nisan'ın TBMM'nin 907. Kuruluş yıldönümü olduğunu hatırlatarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Türkiye Büyük Millet Meclisinin vatan ve millet davasının sembolleştiği yer olduğunu vurgulayan Gül, "Halkımızın egemenliğinin, milli iradenin tecelli ettiği yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, demokrasimizin gelişmesi ve ülkemizin kalkınmasının en büyük güç kaynağıdır. Türkiye, yokluklar içerisinde var olma mücadelesi veren bir durumdan, bugün dünyanın saygın ülkelerinden birisi haline gelmişse bunda Türkiye Büyük Millet Meclisimizin payı gerçekten de çok büyüktür. 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı gündür, yönetimde egemenliğin millete verildiği gündür, milletin geleceğinin çocuklara emanet edildiği gündür. 23 Nisan, tüm dünya çocuklarına armağan edilen ilk ve tek bayram olması bakımından da ayrı bir öneme sahiptir.Dünyada böyle milli bir günü, çocuk bayramı olarak kutlayan başka bir ülke yoktur. 23 Nisan 1920 ülkemizde, diğer bazı ülkelere örnek olacak şekilde, halkın yönetime katılmasının kabul edildiği tarihtir" dedi.



Meclisin milletin menfaatleri doğrultusunda çözüm makamı olacağını da sözlerine ekleyen Gül, "Millet iradesinin yegane temsilcisi olan Meclisimiz bundan sonra da yüksek sorumluluk bilinciyle hareket ederek, milletimizin umudu olmaya, ülkemizin sorunlarına milletimizin menfaatleri doğrultusunda çözümler üretmeyi sürdürecektir. Türkiye Cumhuriyetini kuranlar, milli iradenin doğduğu bugünü sevgili çocuklara armağan ederek onlara olan güvenlerini göstermişlerdir" şeklinde konuştu.



Çocukların geçmişten aldıkları güçle, geleceği şekillendirecek, müreffeh bir Türkiye'nin, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli görevler üstleneceğine inandığını da kaydeden Gül, "Bizler de sevgili çocuklarımıza güveniyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Birinci Meclisimizin kahraman üyelerini ve milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi en derin saygı ve rahmetle anıyorum. Ülkemizin her köşesinde gülen yüzleri ve sevgi dolu yürekleriyle bugüne anlam katan çocuklarımızın ve aziz milletimizin "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten duygularla kutluyorum. Milletimizin hürriyet aşkını ve millet egemenliğini sembolleştiren 23 Nisan'ın tüm ülkemize huzur, barış, mutluluk ve esenlikler getirmesini diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP