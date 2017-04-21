Ak Partili Gül: Chp, Sandıktan Çıkan Milli İradeye Saygı Duymalı

AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, CHP'nin sandıktan çıkan sonuçlara saygı duyması gerektiğini belirterek, "Demokrasi milletin iradesine saygı duymaktır, aksi diktatörlüktür" dedi.



Ak Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep milletvekili Abdülhamit Gül, 2017 halkoylamasının kesin olmayan sonuçlarını değerlendirdi. Milletvekili Abdülkadir Yüksel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte basın toplantısında konuşan Abdülhamit Gül, CHP'nin seçimden çıkan sonuçlara saygı duyması gerektiğini kaydetti. Seçimin şaibesiz gerçekleştiğini anlatan Gül, şunları söyledi:



"Büyük Türkiye'de 1950 çok partili hayata geçtiğimiz günden beri seçimler objektif, şaibesiz bir şekilde gerçekleşmiştir. Türkiye'de gerçekten seçimler yargı denetiminde, gözetiminde ve hiçbir şaibe olmaksızın yürürlüğe konmuş ve gerçekleşmiştir. 16 Nisan'da da her partinin her sandıkta görevlisinin bulunduğu ve demokrasiye, milli iradeye sahip çıkıldığı bir seçim olarak gerçekleşmiştir. Baki olan itirazlarla ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu gerekli kararları vermiş ve anayasamızın 79'uncu maddesine göre Yüksek Seçim Kurulu kararları kesindir. Bu kararların aleyhine hiçbir merciye başvurulamaz. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi dahil Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil hiçbir şekilde Yüksek Seçim Kurulu'nun kararlarına karşın bir merciye başvurulamaz. Bu anayasanın amir hükmüdür, emredici hükmüdür. Dolayısıyla bu konuda CHP'nin de 16 Nisan'a kadar demokrat değil 16 Nisan'dan sonra da demokrat bir tutum davranması gerektiğini ifade etmek istiyorum ve CHP'nin, sandıktan çıkan millet iradesine saygı duyması gerekir. Millete saygı duymayan, millet adına millet içerisinde siyaset yapamaz. Demokrasi milletin iradesine saygı duymaktır, aksi diktatörlüktür. CHP demokratik tavırlardan diktatörlük tavırları andıracak 'sokağa çağrılar', meclisle ilgili 'çalıştırmayız' şeklindeki tavırlar, ana muhalefet partisine yakışmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de millete olan saygı gereği demokratik tutum içerisine girmesini de bekliyoruz. Bu konuda yapılan açıklamaların, demokrasi dışı açıklamaların da gerçekten yakışmadığını açıkça ifade etmek lazım."



Türkiye'de kutuplaşmanın olmadığını ancak CHP'nin Türkiye'yi kutuplaştırma ve kamplaştırma diline çekmek isteğini savunan Gül, "Türkiye'de asla bir kutuplaşma yok, asla farklı kamplaşmalar yok ama CHP son günlerdeki tutumu ile Türkiye'yi kutuplaştırma, kamplaştırma diline çekmek istemektedir. Bu dil Türkiye demokrasisine zarar verir. Başta CHP'ye zarar verir. Özellikle CHP Genel Başkan muhtemel genel başkanlık tartışmalarını örtmek amacıyla bu konular üzerinden tartışmaları sürdürmek istemesi de demokrasiye zarar verecek, kendi koltuğunu korumak adına Türkiye'deki demokrasiyi zedelemek gerçekten kabul edilebilir bir durum değil" diye konuştu.



- Gaziantep