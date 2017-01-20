AK Partili Gökçen Özdoğan Enç: Şiddet Değil Nefsi Müdafaa

TBMM'de anayasa değişiklik paketi görüşmeleri sırasında kendisini kürsüye kelepçeleyen Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'ya müdahale ettiği sırada HDP'li kadın milletvekillerine tekme attığı belirtilen AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, asıl kendisinin saldırıya uğradığını ileri sürdü.

''KENDİMİ KORUMAK İÇİN YAPTIM''

Enç, "Görüntüler dikkatli izlenirse, 4 HDP milletvekilinin şahsıma şiddet uygulama görüntüleri var. Hilal yapıp aralarına alıp mermer merdivenlere itmeleri sonucu tamamen nefsi müdafaa, kendimi korumak adına yapmış olduğum hareket var. Mermere düştüğüm zaman kalçam, belim ve sağ kolum travma görmüş, Allah'a şükür kırığım yok. Daha önceden boyun fıtığım vardı. Onun açıldığını beyin cerrahının da bunu mutlaka tedavi etmek için ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi. Ama oylamalar var biliyorsunuz. Şu an böyle bir durum söz konusu değil. Daha ileri bir zamanda ameliyat gerçekleşecek." dedi

''ŞİDDET DEĞİL NEFSİ MÜDAFAA''

Gökçen Özdoğan Enç, TBMM'de yaşananları ve HDP'li kadın milletvekilleriyle kavgasını anlattı, Aylin Nazlıaka ve CHP milletvekili Şafak Pavey ile bir teması olmadığını ileri sürdü. "4 HDP'li kadın milletvekili çevremi sarınca kendimi savundum. Şiddet değil, nefsi müdafaaya girer" diyen Gökçen Özdoğan Enç, "Şafak Pavey'le aramızda 2 metre vardı. Benim bir temasım söz konusu değil. Aylin Nazlıaka'ya kelepçeyi açmasını ve eylemi bitirmesini söyledim. Kendisi anayasa geçmeyinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi. Böyle bir hakkı olmadığını, Meclis kürsüsünün eylem yapma yeri olmadığını söyledim." ifadelerini kullandı.

''İNTİKAM ALMAK İÇİN GELDİLER ORAYA''

AK Parti'li kadın milletvekilleriyle Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'yı kürsüden uzaklaştırmak için bir girişimde bulunduklarını anlatan Enç, şöyle konuştu: "Grup başkanvekilimiz İlknur İnceöz de vardı, diğer kadın arkadaşlarımızla. Aylin hanım oraya biraz gündemden düştüğü için, tekrar gündeme gelmek adına bir şov yapması gerekiyordu. En uygun ortamda anayasa görüşmeleriydi. Gerçekten çok başarılı oldu, tebrik etmek gerekir kendisini. O arbede sırasında HDP milletvekilleriyle hep bir sözlü temasım oldu. 'Katil asker', 'katil polis' söylemlerine ben tahammül edemiyorum. Doğal olarak da tepki veriyorum. Tutuklu milletvekilleri ile ilgili 'rehin' ifadesini ısrarla kullanıyorlar. Bu tarz nedenlerden dolayı muhtemelen ben onların kara listesindeydim. Dört kişinin üstüme çullanmasıysa bunun intikamıydı. İntikam almak için geldiler oraya. Planlanmış bir şey."

''BUNLAR KAFALARINA BENİ YAZMIŞLAR''

Enç, şunları söyledi: "Aylin Nazlıaka, HDP'li milletvekillerini kendisini koruması için yanına çağırdı. Benim daha önce HDP'li milletvekilleriyle tartışmam vardı. Bunlar kafalarına beni yazmışlar. HDP'li kadın milletvekillerine 'Bu sizin olayınız değil, gidin' dedim. İçlerinde kısa boylu biri bana 'Sen bizim başkanımızla nasıl böyle konuşursun' diyerek beni itti. Dördü birden saldırdı ve üzerime çullandı. Kendimi savunma içgüdüsüyle hareket ettim. Burada bir saldırı değil nefsi müdafa vardır. HDP'li milletvekilleri bana saldırınca mermer merdivenlere düştüm. 'Burası Kandil değil Türkiye Cumhuriyeti'nin Meclisi' diye bağırdım. HDP'lilerin şahsıma yönelik bir saldırısı vardır. Benim sorunum onlarla."

''10 GÜN RAPOR ALDIM''

CHP'li milletvekillerinin de kendisine bir saldırısı ya da teması olmadığını anlatan Gökçen Özdoğan Enç, konuyu mahkemeye taşıyacağını söyledi. HDP'li milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunacağını da kaydeden Enç, "10 gün rapor aldım. Karaciğerimde darba bağlı su toplaması var. Sağ kalçam ve belimde ezikler var. Yüzüme yumruk aldım. Daha önce boyun fıtığı ameliyatı olmuştum. Bu olaydan dolayı bugün yine bir operasyon geçireceğim." dedi.

"KORUMAYLA DOLAŞIYORUM"

Tehdit aldığını ve şu an korumayla dolaştığını söyleyen AK Parti'li Enç, şöyle konuştu:

"Şu an korumayla dolaşıyorum. Sosyal medya ve diğer yerlerden, tarafıma sürekli tehdit mesajları yağıyor. Kadın dernekleri hemen açıklama yapıyorlar. Kadın derneklerinden ne arayan ne soran oldu. Bu kadın dernekleri ne iş yapıyorlar. Ak partili kadın milletvekilinin başına bu geldi. Ama Ak Partili olduğu için kimse tepki göstermiyor. O yüzden onların tarafsızlıklarına da inanmıyorum. Yine aynı şey olsa ben yine aynı tepkiyi veririm. Bunu çok net söylüyorum. Amacım kesinlikle orada birine şiddet uygulamak, birine fiziksel ya da sözlü bir şiddet uygulamak değil. Kürsü işgaline son vermekti."

"OYLAMALARA KATILACAĞIM"

İmza vererek, kendi sorumluluğunda Meclis'e oy vermeye gittiğini kaydeden AK Parti'li Gökcen Özdoğan Enç, "Oylamalara dün katıldım. Doktorlar izin vermedi hastaneden çıkmama. Travma geçirdim. Ama kendi imzamla sorumluluğu ben alıyorum diyerek çıktım ve bugünde katılacağım. Bu gece de hastanedeyim. Anayasa görüşmelerini çok önemsiyoruz. Parti olarak da millet olarak da çok önemsiyoruz. Milletimize sadece şunu söylüyorum. Bir anayasa değişikliğinin karşısında duranlara baksınlar, bir de yanında duranlara baksınlar." dedi.

''FETÖ İLE HİÇBİR BAĞIM OLMADI''

FETÖ/PDY'ye yakınlığıyla bilinen 'Kimse Yok Mu Derneği'ne üye olduğu da iddia edilen Gökçen Özdoğan Enç, "2010 yılındaki referandum öncesinde Melahat Ergüney derneğe üye yapma konusunda bana teklifte bulundu. Ben de üye oldum." dedi. Bu derneğin tek bir toplantısına ve organizasyonlarına katılmadığını söyleyen Enç, sözlerini şöyle sürdürdü: "17- 25 Aralık operasyonundan sonra dernek üyeliğinden istifa ettim. Bu örgütün ne kadar pis olduğunu bildiğim için kızımın robotlaşmasını istemediğim için 'Ergenekoncu' olarak tabir edilen İstek Koleji'ne verdim. Bank Asya'da hesabım yok. Bir tek hesap bulsunlar hemen milletvekilliğinden istifa ederim. Ben 3 dönem milletvekiliyim. Demokratik ve hukuk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlıyım. FETÖ ile hiçbir bağım olmadı."

''ENİŞTEMİN AĞABEYİ FETÖ'CÜ''

AK Parti Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, eniştesinin ağabeyinin FETÖ üyesi olduğunu, onun da ABD'de yaşadığını söyledi. Enç, "Kız kardeşimin eşinin ağabeyi dışında, birinci derece bir tek yakınımın dahi FETÖ ile ilişkisi yoktur. Bana yakıştırılacak en son sıfattır." dedi.

DARBE GİRİŞİMİNİ İLK PROTESTO EDENLERDEN

AK Parti'den 3 dönem milletvekili seçilen, TBMM'de Bayındırlık, İmar, Turizm komisyonu üyesi olan, aynı zamanda Türkiye- Hindistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevini yürüten Enç, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhuriyet Meydanı'na yürüyenlerin başında yer aldı. 15 Temmuz gecesi AK Parti önünde toplanan kalabalık, Milletvekili Enç önderliğinde meydana yürüdü.

Enç o gece yaşananları anlatırken, "Yanımda her partiden insanı gördüm. Hatta biri 'tekbir' diye bağırırken, elinde bira şişesiyle yürüyüşe katılan biri 'Allahuekber' diyordu. Böyle bir yapı vardı, ben o zaman bu darbenin başarısız olacağını gördüm. Partide iki saate yakın kaldım ama sanki 10 dakikaymış gibi geldi, bir saat yürümüşüz sanki 5 dakika yürümüşüz gibi hissettim. Dehşet bir geceydi, Allah bir daha böyle acılar bu ülkeye yaşatmasın."

HDP'Lİ VEKİLLE TARTIŞTI

Gökçen Özdoğan Enç, geçen ay TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ile tartışmış, ikili birbirinin üstüne yürümüştü. Erkek milletvekillerinin da katılmasıyla tartışma yumruklaşmaya kadar varmıştı. Gökçen Özdoğan Enç, o gün yaşananları ise "İsmini anmak istemediğim o kadın milletvekili el kol hareketleri yaptı. 'Beşiktaş'taki patlamanın sebebi iktidardır' dedi. Buna tahammül edemedim. 'Terörü besleyen sizsiniz' dedim ve onun olduğu sıraya doğru yürüdüm ama yürüdüğümü hatırlamıyorum." sözleriyle anlatmıştı.