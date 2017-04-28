Ak Partili Gider'den Başkan Kandemir'e Ziyaret

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Engin Kandemir'i ziyaret etti.



Başkan Kandemir'i başarısından dolayı tebrik eden Gider, "Engin'le muhtarlıkta, müdürlükte ve Genel Sekreterlikte her zaman çalışmışızdır. Toplumu dinamik yapan sivil toplumdur. Kamu kurumları yapısı itibariyle statik kalmayı daha çok severler. Siyaset ve sivil toplum dinamizmi tetiklemek zorundadır. Ancak zaman zaman statik yapılar dinamik yapılara hakim olur ve değişimi engeller. Engin Başkan siyaseti sever, insanları sever, sandığı sever ve hizmet etmeyi sever. Bugün burada olması hepimizi mutlu etti. Ben inanıyorum ki yeni ses, yeni nefes yeni heyecan sivil topluma yeni bir ivme verecektir. Çanakkale'yi önemseyen bir ekibin yeniden işbaşına gelmesi sevindirici bir durum" dedi.



"Kent Konseyi'ne bol siyaset karıştırın"



Başkan Kandemir'den Kent Konseyi'nde bolca siyaset yapmasını isteyen Gider, "Ben Engin Başkan'dan bir tek şey rica ediyorum. Kent Konseyi'ne bol siyaset karıştırsın. Çünkü siyaset millete hizmet aracıdır. Siyaset kötü bir şey değildir. Tabi siyaset konuşmak kısır çekişme değildir. Siyaset konuşmak toplumu daha ileriye götürmektir. Kentin de tüm dinamikleri de bol siyaset yapsın. Tüm dernekler, odalar ve vakıflar siyaset yapsın. Yani bu memleketin iyi yönetilmesiyle ilgili söz söylesinler" diye konuştu.



'Vatan sevdalısı olmayan yanımda olmayacak'



İlk olarak önceden planladıkları etkinlikleri faaliyet geçireceklerini söyleyen Kent Konseyi Başkanı Engin Kandemir, hiçbir yerde olmayan yerel parlamento kurmayı düşündüklerini kaydetti. Kandemir, "Bu parlamento içerisinde her türlü fikrin ve zikrin olabileceği bir parlamento. Benim için tekbir şey vardır. O da olmazsa olmazım vatan sevdalısı olmayan yanımda olmayacak. Hiç kimseden bir şey beklemiyoruz. Buradan maaşta almıyoruz. Biz burada Çanakkale ve Türkiye sevdalısıyız" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE